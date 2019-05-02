Смартфон Xiaomi Mi 9 уже подешевел: новая цена

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Смартфон Xiaomi Mi 9
Смартфон Xiaomi Mi 9 / techradar.com

Новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 несколько месяцев назад поступил в продажу. И уже сейчас стало известно, что стоимость флагмана несколько подешевела.

Как пишет ixbt.com, крупнейший китайский магазин Jingdong снизил цену на одну из версий Xiaomi Mi 9.

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Какая модель получила скидку. Подешевела стандартная версия Mi 9 с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти. Стандартная цена на эту модель составляла 490 долларов. Со скидкой сейчас флагман стоит 475 долларов (12 800 гривен).

Правда, через несколько дней цена вернется к прежнему уровню. Возможно, таким образом магазин Jingdong решил поздравить своих клиентов с майскими праздниками.

Цена на другие модификации:

  1. Базовая версия Mi 9 с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти стоит 445 долларов (12 тысяч гривен)
  2. Версия в прозрачном корпусе, с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флэш-памяти оценена в 555 долларов (почти 15 тысяч гривен).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Mi 9

  • Дисплей
  • Диагональ: 6,4 дюйма
    Тип: Super AMOLED
    Разрешение: 1080 x 2340 пикселей
  • ПроцессорSnapdragon 855
  • ВидеопроцессорAdreno 640
  • ПамятьОперативная: 6/8 ГБ
    Встроенная: 64/128 ГБ
  • КамераОсновная: 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп
    ​Фронтальная: 20 Мп
  • Аккумулятор3 300 мА/ч
  • Операционная системаAndroid 9.0 (Pie) + фирменная прошивка MIUI 10

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны Xiaomi
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