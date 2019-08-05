Смартфон Xiaomi Mi MIX 2S стал вдвое дешевле

Смартфон Xiaomi Mi MIX 2S стал улучшенной версией флагмана Mi MIX 2. Его представили в марте прошлого года.

С тех пор он стабильно дешевел. Сейчас стоимость Xiaomi Mi MIX 2S снизилась вдвое.

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Новая цена. На старте продаж он стоил 527 долларов. Впоследствии его цену опустили до 330 долларов, а затем – до 290 долларов.

При этом сейчас Mi MIX 2S можно купить на китайском рынке за 260 долларов (6 500 гривен).

Чем интересен. Сейчас этот смартфон выглядит не слишком интересно. Он работает на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 845. Основная камера имеет два модуля и 12 Мп (широкоугольный + телефото). Емкость аккумулятора составляет 3400 мАч. Внизу видим толстый подбородок – не слишком современный вид.

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