Смартфон Xiaomi Mi Mix 3S получит камеры с разрешением 100 мегапикселей

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Xiaomi Mi Mix 3S: характеристики
Xiaomi Mi Mix 3S: характеристики / Фото из открытых источников

В распоряжении сетевых источников появилась свежая порция информации относительно мощного смартфона Xiaomi Mi Mix 3S. Главной особенностью новинки станут камеры, которые в сумме имеют разрешение 100 мегапикселей.

Основные характеристики Xiaomi Mi Mix 3S. Сайт IGeeKphone сообщает, что основой устройства послужит процессор Qualcomm Snapdragon 855. Он объединил вычислительные ядра Kryo 485 с тактовой частотой от 1,80 ГГц до 2,84 ГГц, графический ускоритель Adreno 640 и 4G-модем Snapdragon X24 LTE.

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Новинка поступит в продажу как минимум в двух модификациях. "Младшая" версия получит 6 ГБ оперативной памяти и флеш-модуль вместимостью 128 ГБ, "старшая" – 8 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 ГБ.

Также известно, что устройство сможет работать в мобильных сетях пятого поколения (5G).

Особенности камеры Xiaomi Mi Mix 3S. На задней панели корпуса расположится тройная камера с 48-мегапиксельным основным сенсором и двумя датчиками на 12 мегапикселей. Фронтальная камера объединит сенсоры на 20 Мп и 8 Мп. Таким образом, суммарное разрешение пяти примененных датчиков составит 100 Мп.

Цена. Также инсайдеры сообщили вероятную цену новинки. По имеющимся данным, она стартует от отметки в 600 долларов (около 16 400 гривен).

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: 24 Канал
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