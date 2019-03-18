Xiaomi Redmi 7: характеристики и цена бюджетного смартфона
18 марта компания Xiaomi официально представила бюджетный смартфон Redmi7. Цена на новинку стартует от 105 долларов.
Характеристики Xiaomi Redmi 7
Устройство получило процессор SoC Snapdragon 632. Его дисплей имеет диагональ 6,26 дюйма и разрешение HD+. Для селфи-камеры предусмотрен каплевидный вырез вверху экрана. Для дополнительной защиты смартфон получил покрытие каленым стеклом Gorilla Glass 5.
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Основная камера бюджетника представлена двумя модулями с разрешением 12 и 2 Мп. Последня пяредназначена исключительно для определения глубины сцены. Фронтальная камера у Redmi 7 имеет разрешение 8 Мп.
Емкость батареи составляет 4000 мАч.
Xiaomi Redmi 7 доступен в 3 цветах
Цена Xiaomi Redmi 7
- Цена за модификацию с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти стартует от 105 долларов (2 800 гривен);
- Версия с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти стоит 120 долларов (3 400 гривен);
- А модель с 4 ГБ оперативки и 64 ГБ встроенного хранилища оценена в 150 долларов (чуть больше 4 тысяч гривен).
Смартфон можно приобрести в трех цветах: в черном, синем и красном. Старт продаж пока не сообщают.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Redmi 7
- Дисплей
- Диагональ: 6,26 дюйма
Разрешение: 1520х720 пикселей
- ПроцессорSnapdragon 632
- ВидеопроцессорAdreno 506
- ПамятьОперативная: 2/3/4 ГБ
Встроенная: 16/32/64 ГБ
- КамераОсновная: 12 Мп + 2 Мп
Фронтальная: 8 Мп
- Аккумулятор4 000 мАч
- Операционная системаAndroid 9.0 (Pie) + фирменная прошивка MIUI 10
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