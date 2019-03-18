Xiaomi Redmi 7: характеристики и цена бюджетного смартфона

18 марта компания Xiaomi официально представила бюджетный смартфон Redmi7. Цена на новинку стартует от 105 долларов.

Характеристики Xiaomi Redmi 7

Устройство получило процессор SoC Snapdragon 632. Его дисплей имеет диагональ 6,26 дюйма и разрешение HD+. Для селфи-камеры предусмотрен каплевидный вырез вверху экрана. Для дополнительной защиты смартфон получил покрытие каленым стеклом Gorilla Glass 5.

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Основная камера бюджетника представлена двумя модулями с разрешением 12 и 2 Мп. Последня пяредназначена исключительно для определения глубины сцены. Фронтальная камера у Redmi 7 имеет разрешение 8 Мп.

Емкость батареи составляет 4000 мАч.

Xiaomi Redmi 7 доступен в 3 цветах

Цена Xiaomi Redmi 7

Цена за модификацию с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти стартует от 105 долларов (2 800 гривен); Версия с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти стоит 120 долларов (3 400 гривен); А модель с 4 ГБ оперативки и 64 ГБ встроенного хранилища оценена в 150 долларов (чуть больше 4 тысяч гривен).

Смартфон можно приобрести в трех цветах: в черном, синем и красном. Старт продаж пока не сообщают.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Redmi 7 Дисплей

Диагональ: 6,26 дюйма

Разрешение: 1520х720 пикселей

Разрешение: 1520х720 пикселей Процессор Snapdragon 632

Snapdragon 632 Видеопроцессор Adreno 506

Adreno 506 Память Оперативная: 2/3/4 ГБ

Встроенная: 16/32/64 ГБ

Оперативная: 2/3/4 ГБ Встроенная: 16/32/64 ГБ Камера Основная: 12 Мп + 2 Мп

​Фронтальная: 8 Мп

Основная: 12 Мп + 2 Мп ​Фронтальная: 8 Мп Аккумулятор 4 000 мАч

4 000 мАч Операционная система Android 9.0 (Pie) + фирменная прошивка MIUI 10

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