Xiaomi Redmi 7: характеристики и цена бюджетного смартфона

70 Читати новину українською
Смартфон Xiaomi Redmi 7: характеристики, цена, обзор новинки Xiaomi
Xiaomi Redmi 7: характеристики і ціна

18 марта компания Xiaomi официально представила бюджетный смартфон Redmi7. Цена на новинку стартует от 105 долларов.

Характеристики Xiaomi Redmi 7

Устройство получило процессор SoC Snapdragon 632. Его дисплей имеет диагональ 6,26 дюйма и разрешение HD+. Для селфи-камеры предусмотрен каплевидный вырез вверху экрана. Для дополнительной защиты смартфон получил покрытие каленым стеклом Gorilla Glass 5.

Читайте также: Цена гибкого смартфона от Xiaomi приятно удивляет

Основная камера бюджетника представлена двумя модулями с разрешением 12 и 2 Мп. Последня пяредназначена исключительно для определения глубины сцены. Фронтальная камера у Redmi 7 имеет разрешение 8 Мп.

Емкость батареи составляет 4000 мАч.

Xiaomi Redmi 7

Xiaomi Redmi 7 доступен в 3 цветах

Цена Xiaomi Redmi 7

  1. Цена за модификацию с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти стартует от 105 долларов (2 800 гривен);
  2. Версия с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти стоит 120 долларов (3 400 гривен);
  3. А модель с 4 ГБ оперативки и 64 ГБ встроенного хранилища оценена в 150 долларов (чуть больше 4 тысяч гривен).

Смартфон можно приобрести в трех цветах: в черном, синем и красном. Старт продаж пока не сообщают.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Xiaomi Redmi 7

  • Дисплей
  • Диагональ: 6,26 дюйма
    Разрешение: 1520х720 пикселей
  • ПроцессорSnapdragon 632
  • ВидеопроцессорAdreno 506
  • ПамятьОперативная: 2/3/4 ГБ
    Встроенная: 16/32/64 ГБ
  • КамераОсновная: 12 Мп + 2 Мп 
    ​Фронтальная: 8 Мп
  • Аккумулятор4 000 мАч
  • Операционная системаAndroid 9.0 (Pie) + фирменная прошивка MIUI 10

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

 

blog_ava
Лунный календарь стрижек на март 2019: интересные советы
сегодня
10427
Теги: Новости Техно Xiaomi Техно Смартфоны
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самый масштабный сбой в работе Instagram и Facebook: что случилось с соцсетями
15 марта 14:11 Самый масштабный сбой в работе Instagram и Facebook: что случилось с соцсетями
214
Sony Xperia XZ2 Premium: все преимущества и недостатки премиального смартфона
14 марта 21:27 Sony Xperia XZ2 Premium: все преимущества и недостатки премиального смартфона
Олег Тичинський 359
5 книг Стивена Хокинга, которые стоит прочитать
14 марта 18:03 5 книг Стивена Хокинга, которые стоит прочитать
2468
Каким был Стивен Хокинг: жизнь выдающегося физика в фотографиях
14 марта 10:02 Каким был Стивен Хокинг: жизнь выдающегося физика в фотографиях
2978
Смартфон Xiaomi Mi 9: цена и старт продаж в Украине
12 марта 19:04 Смартфон Xiaomi Mi 9: цена и старт продаж в Украине
1264
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук