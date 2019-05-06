Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 отправили в космос: он сделал там фото

Китайская компания Xiaomi выпустила свой новый бюджетник Redmi Note 7. Как заявил разработчик, смартфон отличается прочностью и мощной камерой. Чтобы это доказать производитель даже отправил свой смартфон в космос.

Как пишет GSMArena, Redmi Note 7 подняли на высоту 35 тысяч метров. Там аппарат пережил температуру -58 градусов по Цельсию, и вернулся на Землю без каких-либо видимых повреждений.

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Более того, во время полета смартфон сделал несколько фото с высоты 31 тысячи метров.

Фото, сделанное на Redmi Note 7

Как запустили Redmi Note 7 в космос. Его поместили в воздушный шар. Когда смартфон поднялся на 35 375 м, шар лопнул. Поэтому устройство начало падать. Во время посадки оно выключилось. Но потом его без проблем включили. Более того, видимых повреждений он не получил.



Фото сделано на высоте 31 км

Что известно о камере. Redmi Note 7 получил основной датчик камеры, который имеет разрешение 48 Мп. Разрешение вспомогательного датчика – 5 Мп, селфи-камеры – 13 Мп. Расширенные фотовозможности Redmi Note 7 обеспечивает поддержка функций искусственного интеллекта.



Redmi Note 7 продолжил работать после возвращения

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