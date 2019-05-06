Смартфон Xiaomi Redmi Note 7 отправили в космос: он сделал там фото

33 Читати новину українською
Xiaomi Redmi Note 7
Xiaomi Redmi Note 7 / hotline.ua

Китайская компания Xiaomi выпустила свой новый бюджетник Redmi Note 7. Как заявил разработчик, смартфон отличается прочностью и мощной камерой. Чтобы это доказать производитель даже отправил свой смартфон в космос.

Как пишет GSMArena, Redmi Note 7 подняли на высоту 35 тысяч метров. Там аппарат пережил температуру -58 градусов по Цельсию, и вернулся на Землю без каких-либо видимых повреждений.

Читайте также: Молодожены устроили свадебную фотосессию на Xiaomi Redmi Note 7

Более того, во время полета смартфон сделал несколько фото с высоты 31 тысячи метров.

Redmi Note 7

Фото, сделанное на Redmi Note 7

Как запустили Redmi Note 7 в космос. Его поместили в воздушный шар. Когда смартфон поднялся на 35 375 м, шар лопнул. Поэтому устройство начало падать. Во время посадки оно выключилось. Но потом его без проблем включили. Более того, видимых повреждений он не получил.

Redmi Note 7
Фото сделано на высоте 31 км

Что известно о камере. Redmi Note 7 получил основной датчик камеры, который имеет разрешение 48 Мп. Разрешение вспомогательного датчика – 5 Мп, селфи-камеры – 13 Мп. Расширенные фотовозможности Redmi Note 7 обеспечивает поддержка функций искусственного интеллекта.

Redmi Note 7
Redmi Note 7 продолжил работать после возвращения

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
В аэропорту "Шереметьево" загорелся пассажирский самолет, погиб 41 человек: фото и видео
сегодня
10500
Теги: Техно Новости Техно Космос Xiaomi Смартфоны
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Молодожены устроили свадебную фотосессию на Xiaomi Redmi Note 7
5 мая 18:03 Молодожены устроили свадебную фотосессию на Xiaomi Redmi Note 7
196
Из-за каких ошибок в резюме вас никогда не возьмут на работу
4 мая 08:04 Из-за каких ошибок в резюме вас никогда не возьмут на работу
341
На смартфон OnePlus 7 Pro сняли обложку глянцевого журнала: фото
3 мая 08:26 На смартфон OnePlus 7 Pro сняли обложку глянцевого журнала: фото
188
В Украине заработал перенос номера: как это сделать
1 мая 08:03 В Украине заработал перенос номера: как это сделать
1060
Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
30 апреля 16:02 Как удалить профиль в Instagram: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 7241
Новости
Больше новостей
Залиште відгук