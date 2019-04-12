Смартфон за рулем оказался опаснее алкоголя: статистика

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Смартфоны за рулем убили в США более 6 тысяч человек
Смартфоны за рулем убили в США более 6 тысяч человек / nachasi.com

Смартфоны за рулем оказались опаснее пьянства. Об этом говорят аналитики компании Zendrive. Статистику подготовили с учетом почти 260 миллиардов километров дороги.

Как говорится в исследовании, в прошлом году водители со смартфоном в руках стали причиной смерти 6 227 пешеходов на территории США. В целом на дорогах страны погибло 35 тысяч человек.

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При этом водители стали на 10% чаще отвлекаться, что серьезно снижает их водительские навыки: игнорируют треть пути, медленнее ездят, невовремя тормозят и тому подобное.

Уровень реакции такого водителя такой же, как у человека с уровнем алкоголя в крови 0,8 % (в Украине допустимая для вождения норма – 0,2 %, в США 0,5–0,8%, в зависимости от штата).

При этом, людей со смартфонами на дорогах значительно больше, чем навеселе. Кроме того, они находятся на дорогах в пик загрузки – с 7 до 18 часов. Нетрезвые водители чаще появляются с полуночи до 3 часов ночи, когда дороги пустые.

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Теги: Техно Смартфоны Новости Техно
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