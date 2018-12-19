Смартфон ZTE Nubia X испытали на прочность: видео

Популярный видеоблоггер Зак Нильсон протестировал на прочность один из самых необычных смартфонов 2018 – Nubia X. Главной особенностью новинки стало отсутствие фронтальной камеры, что позволило минимизировать рамки вокруг дисплея.

Об этом сообщает 4PDA.

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Чтобы пользователи могли снимать селфи, на обратной стороне кроме двойной камеры со светосильной оптикой расположился дополнительный дисплей. Блогер выяснил, повлияла ли необычная конструкция на надежность устройства.

Так как Nubia X получил по экрану с каждой стороны, то спереди и сзади у него закаленное стекло. Тестирование показало, что царапается оно так же, как и у других флагманов последних лет: ключи и мелочи покрытию не страшны, но что-то более твердое может оставить следы.

Испытание Nubia X на прочность – смотрите видео

Рама Nubia X выполнена из анодированного алюминия, на котором хорошо видны любые повреждения. На каждой боковой грани расположился сканер отпечатков пальцев, который продолжает нормально работать, даже если его сильно поцарапать.

Когда блоггер попытался согнуть смартфон, аппарат лишь немного поддался, но сразу же принял исходное положение, а экраны остались целыми. Нильсон также отметил, что если один дисплей смартфона разобьется, то всегда останется другой.

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