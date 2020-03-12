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Смартфоны Nokia не могут обновиться до Android 10 из-за коронавируса

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Компания HMD Global, которая занимается выпуском смартфонов Nokia, изменила планы относительно выпуска обновлений операционной системы. Все из-за распространения вируса COVID-19.

Как известно, смартфоны бренда Nokia одними из первых получают обновление до новой версии Android, ведь большинство телефонов HMD Global является частью программы Android One, передает gizchina.com.

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Почему обновление отложили

Вследствие быстрого распространения коронавируса большинство сотрудников компании HMD Global должны работать из дома. Поэтому вся работа корпорации происходит с задержкой, включая обновления операционной системы.

Обновления Nokia до Android 10

В компании разработали новую программу обновления до самой свежей версии операционной системы.

Первый квартал 2020 года:

  • Nokia 2.2

Начало второго квартала 2020 года:

  • Nokia 2.3
  • Nokia 3.2
  • Nokia 4.2
  • Nokia 6.2
  • Nokia 7.2
  • Nokia 3.1 Plus
  • Nokia 8 Sirocco

Середина второго квартала 2020 года:

  • Nokia 5.1 Plus
  • Nokia 1 Plus

При этом старые модели, например Nokia 8, останутся на Android 9 Pie.

Также руководитель HMD Global Юхо Сарвикас заверил, что их бренд сохранит свой статус самого быстрого бренда по обновлению телефонов. 

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Теги: Техно Смартфоны
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