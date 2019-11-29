Смартфоны 2019 года с лучшей камерой – рейтинг DxOMark

Лаборатория DxOMark, специализирующаяся на тестировании камер мобильных устройств, опубликовала итоговый рейтинг камер смартфонов по 2019 год. Эксперты не только опубликовали свой традиционный топ, но и объявили победителей в отдельных категориях.

Всего в итоговый список DxOMark вошло более 30 моделей смартфонов – от бюджетных устройств до флагманских гаджетов популярных брендов.

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Камерофон года

Первое место в рейтинге DxOMark разделили сразу два участника – Huawei Mate 30 Pro и Xiaomi CC9 Pro Premium. Оба смартфона эксперты портала назвали "оптимальным выбором для фотографов в любой ситуации".



Как снимает камера Huawei Mate 30 Pro

Смартфон Huawei оснащен камерой с двумя основными сенсорами на 40 Мп, разрешение основного датчика новой модели Xiaomi составляет 108 мегапикселей.



Как снимает камера Xiaomi CC9 Pro Premium

По заключению специалистов лаборатории, обе модели продемонстрировали лучшие результаты среди всех протестированных камерофонов в 2019 году.

В ходе испытаний Huawei Mate 30 Pro оказался впереди по качеству съемки фото, хорошо справившись с шумом и артефактами.

Xiaomi CC9 Pro Premium, в свою очередь, продемонстрировал лучшие показатели при съемке с большой кратностью увеличения и более точная автофокусировка при съемке видео.

Лучшая съемка видео – Apple iPhone 11 Pro Max

Флагманский смартфон Apple стал победителем в категории записи видео, в том числе благодаря возможности съемки роликов с широким динамическим диапазоном.

В большинстве испытаний камера смартфона показала хорошую цветопередачу и высокую детализацию, особенно при съемке в разрешении 4К. Эксперты также отметили качественную работу функции автофокуса модели.

Как снимает камера iPhone 11 Pro Max – смотрите видео

Портал назвал смартфон идеальным решением для видеографов, журналистов и других создателей контента.

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Лучший зум – Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition

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Зум как и раньше остается одной из немногих сфер, в которых смартфонам трудно конкурировать с обычными компактными камерами. С распространением специальных телеобъективов гаджетам удалось заметно сократить этот разрыв.



Зум в Xiaomi CC9 Pro Premium

Новинка Xiaomi стала лидером в категории съемки с зумом, значительно оторвавшись от конкурентов по данному параметру.

Лучшая широкоугольная съемка – Samsung Galaxy Note10+ 5G

Камеры с оптикой для широкоугольной съемки получили массовое распространение на рынке смартфонов. Лучшей моделью для данного вида съемки в DxOMark назвали южнокорейский флагман Samsung Galaxy Note10+ 5G.



Как снимает камера Samsung Galaxy Note10+ 5G

Ближайшим его конкурентом стал iPhone 11 Pro Max, уступивший победителю по углу обзора и количеству цифровых шумов на снимках.

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Лучшая ночная съемка – Huawei Mate 30 Pro

Благодаря новым сенсорам и фирменным алгоритмам обработки изображений Huawei Mate 30 Pro был признан лучшим мобильным решением для съемки в условиях слабого освещения.



Фото, сделанное на смартфон Huawei Mate 30 Pro



Ночная съемка на Huawei Mate 30 Pro

Модель получила интеллектуальный режим работы вспышки и 1/1,7-дюймовый сенсор Quad-Bayer, благодаря которому ночные снимки отличаются хорошей экспозицией и минимальным уровнем цифрового шума.

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С полными критериями тестирования можно ознакомиться на сайте DxOMark.

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