Смартфоны Apple и Huawei станут самыми мощными на рынке

Сейчас большинство флагманских смартфонов оборудованы 7-нанометровыми процессорами, однако вскоре на мобильном рынке появятся чипы нового поколения. В 2020 году тайваньский производитель микросхем TSMC начнет выпуск 5-нм решений, благодаря которым девайсы Apple и Huawei станут самыми мощными на рынке.

Производительность и энергоэффективность процессоров зависит в том числе от количества транзисторов, сообщает PhoneArena.

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Особенности нового чипа Apple

Например, 7-нм чипсет Apple A13 Bionic содержит около 8,5 миллиарда транзисторов, а в 5-нанометровом A14 Bionic будет задействовано уже 15 миллиардов.

"Упаковывать" в чип большее число транзисторов стало возможным благодаря технологии EUV – литографии в глубоком ультрафиолете.

Процессоры Huawei

Смартфоны будущей линейки Huawei P40, в свою очередь, будут построены на базе 5-нм чипсета Kirin 1020 который обеспечит 15-процентный рост энергоэффективности по сравнению с Kirin 990 и рост производительности на 50% относительно предшественника.

Когда другие смартфоны получат производительные процессоры

По данным отраслевых источников, TSMC также планирует изготавливать по новому техпроцессу мобильную платформу Snapdragon 875, которая дебютирует в составе новых смартфонов в начале 2021 года.

Кроме того, TSMC и Samsung уже планируют освоить производство 3-нм чипов в срок до 2023 года.

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