Смартфоны более опасны для женщин, чем для мужчин: в чем причина

Ученые провели ряд исследований и обнаружили, как постоянное использование смартфона влияет на здоровье пользователей разного пола. Как оказалось, женщины более склонны навредить своему здоровью с помощью смартфона, чем мужчины.

Проблемы в основном возникают из-за анатомических особенностей и характерной привычки держать смартфон определенным образом, сообщает Daily Mail.

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В чем проблема? По словам исследователей, проблемы связанные с положением шеи во время использования смартфонов, особенно при рассматривании экрана устройства. В связи с тем, что обычно у мужчин шея длиннее, они сгибают ее у самой головы. А вот у женщин зона изгиба ближе к грудной клетке.



Женщины нагружают шейные позвонки и челюсть

Получив серию рентгеновских снимков от группы пациентов, в которую входили и мужчины, и женщины, ученые пришли к выводу, что последние, глядя на экран смартфона, нетипично опускают глаза вниз и выдвигают голову немного вперед. Это приводит к лишней нагрузке на шейные позвонки и вызывает болевые ощущения в шее и челюсти.

Советы врачей. Врачи рекомендуют стараться держать смартфон таким образом, чтобы голову не приходилось сильно наклонять и опускать глаза вниз для просмотра контента на экране.

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