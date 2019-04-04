Смартфоны Google Pixel 4 снова "засветились" в сети

Не секрет, что компания Google готовит к выпуску смартфоны Pixel 4. Вероятно, новинку представят уже осенью, однако уже сейчас в сети появляется все больше информации относительно флагмана поискового гиганта.

В частности, энтузиасты обнаружили в базе данных Android Open Source Project первое упоминание смартфона Google Pixel 4. Комментарий к будущему патчу для инструмента обнаружения ошибок памяти был оставлен сотрудником Google, который дважды упомянул аппарат.

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Прямо о существовании устройства источник не говорит, но не исключено, что прототип для разработчиков уже тестируется инженерами корпорации.

К слову, ранее в сети появился схематичный чертеж Google Pixel 4, который демонстрирует вариант дизайна будущей новинки.

Что известно о Google Pixel 4? По предварительным данным, смартфон получит топовый процессор Snapdragon 855 и 6 ГБ оперативной памяти. Скорее всего, новинкка из "коробки" будет работать на базе операционной системы Android Q, которую поисковик еще не анонсировал.

Когда Google представит Android Q? Ожидается, что финальную версию Android Q представят на конференции I/O, которую Google планирует провести в мае 2019 года, а ее распространение среди пользователей устройств начнется в сентябре.

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