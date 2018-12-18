Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro "засветились" на качественных фото

55 Читати новину українською
Huawei P30 и P30 Pro: фото
Huawei P30 и P30 Pro: фото / Gizmochina

Производители чехлов часто становятся источниками утечек по дизайну смартфонов. На этот раз в сети опубликовали фото Huawei P30 и P30 Pro, которые китайский производитель активно готовит к выпуску.

Фото аксессуаров опубликовала компания Gizmochina.

Читайте также: Lenovo Z5 Pro GT: первый смартфон с процессором Snapdragon 855 и рекордной оперативкой

Рендеры демонстрируют основные особенности дизайна смартфонов. Обе модели получат каплевидные вырезы дисплеев, а не точечные, как предполагалось ранее.

Huawei P30 та P30 Pro

Huawei P30 и P30 Pro официально представят в марте 2019 года

В Huawei P30 ожидается тройная камера с компоновкой, похожей на прошлогодний Huawei P20 Pro. К слову, Huawei P30 Pro получит даже не тройную, а основную камеру с четырьмя модулями и мощной вспышкой, которую расположили сбоку.

Huawei P30 Pro

Huawei P30 Pro получит четыре модуля основной камеры

Официальный дебют Huawei P30 и P30 Pro ожидается в марте 2019 года.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Huawei
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
сегодня 20:16 Что подарить на День святого Николая 2018: полезные гаджеты
977
Lenovo представила бюджетный смартфон Lenovo Z5s: характеристики и цена
сегодня 19:06 Lenovo представила бюджетный смартфон Lenovo Z5s: характеристики и цена
122
Huawei nova 4: компания официально представила собственный смартфон с "дыркой" в экране
17 декабря 13:09 Huawei nova 4: компания официально представила собственный смартфон с "дыркой" в экране
658
Лучшие смартфоны второго полугодия 2018 года – рейтинг Техно 24
16 декабря 16:08 Лучшие смартфоны второго полугодия 2018 года – рейтинг Техно 24
3054
Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
15 декабря 20:03 Мобильные телефоны в Украине: от президента до народа, от 1 кг – до 100 граммов
Женя Котик 870
Смартфон Vivo NEX Dual Display с двумя экранами представили официально: характеристики и фото
11 декабря 21:00 Смартфон Vivo NEX Dual Display с двумя экранами представили официально: характеристики и фото
352
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук