Смартфоны Huawei P30 и P30 Pro "засветились" на качественных фото

Производители чехлов часто становятся источниками утечек по дизайну смартфонов. На этот раз в сети опубликовали фото Huawei P30 и P30 Pro, которые китайский производитель активно готовит к выпуску.

Фото аксессуаров опубликовала компания Gizmochina.

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Рендеры демонстрируют основные особенности дизайна смартфонов. Обе модели получат каплевидные вырезы дисплеев, а не точечные, как предполагалось ранее.

Huawei P30 и P30 Pro официально представят в марте 2019 года

В Huawei P30 ожидается тройная камера с компоновкой, похожей на прошлогодний Huawei P20 Pro. К слову, Huawei P30 Pro получит даже не тройную, а основную камеру с четырьмя модулями и мощной вспышкой, которую расположили сбоку.

Huawei P30 Pro получит четыре модуля основной камеры

Официальный дебют Huawei P30 и P30 Pro ожидается в марте 2019 года.

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