Линейку смартфонов Huawei P40 представили официально: характеристики и цена
Компания Huawei в четверг, 26 марта, провела онлайн-трансляцию своей флагманской серии смартфонов P40. Вместе с базовой моделью по традиции была представлены модификации: Pro и Pro+.
Huawei P40 Pro
Интересно Смартфон OnePlus 8 Pro засветился на новых "живых" фото
Дизайн
Huawei P40 Pro получил загнутый по бокам 6,58-дюймовый OLED-дисплей с минимальными рамками со всех сторон. Следуя трендам, экран поддерживает частоту обновления 90 Гц, что обеспечивает большую плавность картинки по сравнению с моделями с 60-герцовыми матрицами.
В дисплей также встроены разговорный динамик и сканер отпечатков пальцев. Скорость срабатывания и площадь считывания последнего были увеличены по сравнению с таким же в Huawei P30 Pro на 30%.
Смартфон получил вырез под двойную фронтальную камеру
В верхнем левом углу расположился вырез под двойную фронтальную камеру.
Камеры
В Huawei P40 Pro используется совершенно новый 1/1,28-дюймовый 50-мегапиксельный RYYB-сенсор с размером пикселя 2,44 мкм, который стал еще больше, чем в Huawei P30 Pro. Благодаря этому он захватывает больше света, имеет более широкий динамический диапазон и выдает меньше шума на итоговых снимках.
Большое внимание уделили основным камерам
Кроме того, Huawei применила новую технологию, обеспечивающую участие 100% пикселей матрицы при фокусировке. Как результат, фокусировка происходит быстрее, в том числе и при недостаточном освещении.
Вторая камера имеет разрешение 40 Мп и сверхширокоугольный объектив. Она заточена под съемку видео и умеет все то, что и Cine Camera в Huawei Mate30 Pro. В частности:
- поддерживает запись видео с ISO до 51200
- замедленную съемку с 7680 fps
- 4K-таймлапсы
- расширенный динамический диапазон.
Кроме того, три микрофона позволяют при приближении сосредотачиваться на звуке от объекта, который находится в кадре. Для более плавных видео при съемке используется комбинация из оптической и электронной стабилизации с применением технологий искусственного интеллекта.
К теме Android 11 защитит пользователей от слежки через камеру и микрофон
Третья камера оснащена объективом-перископом, что обеспечивает 5-кратный оптический зум без потери качества. Вместе с высоким разрешением других сенсоров достигается 10-кратный гибридный зум с минимальными потерями, а максимальная цифровое приближение составляет 50х.
Дополнительно смартфон оснащен датчиком глубины и специальным сенсором температуры, который в паре с технологиями искусственного интеллекта выставляет максимально точный баланс белого.
Частота обновления кадров 90 Гц
Фронтальная камера в Huawei P40 Pro двойная с 32-мегапиксельным сенсором с автофокусом и дополнительным датчиком глубины для более точного определения человека в портретном режиме. Заявлена также возможность записи видео в 4K с частотой 60 fps.
Технические характеристики
Аппаратной платформой выступает 8-ядерный процессор Kirin 990 5G с графикой Mali-G76 – топовое решение от Huawei. Для предотвращения перегрева смартфона при нагрузке применили систему охлаждения, состоящую из графеновой пленки и паровой камеры.
Смартфон получил Android 10
За автономность отвечает аккумулятор на 4200 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт. Также заявлена быстрая беспроводная зарядка и возможность реверсивной зарядки совместимых устройств.
Смартфон поставляется с новой версией фирменного интерфейса EMUI 10.1 на базе Android 10. Сервисы Google отсутствуют, а в качестве альтернативы Huawei предлагает собственные аналоги, в том числе магазин приложений AppGallery.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei P40 Pro
- ДисплейТип: OLED
Разрешение: 2640 х 1200 пикселей
Размер: 6,58 дюйма
Частота обновления: 90 Гц
- ПроцессорKirin 990 5G
- ВидеопроцессорMali-G76
- ПамятьОперативная: 8 ГБ
Встроенная: 256 ГБ
- КамерыОсновная: 50 Мп (f/1.9, OIS) + 40 Мп (f/1.8, сверхширокий угол обзора) + 12 Мп (f/3.4, OIS, 5-кратный оптический зум) + 3D-датчик глубины
Фронтальная: 32 Мп (f/2.2) + датчик глубины
- Аккумулятор4 200 мАг
- Операционная системаEMUI 10.1 на базе Android 10
Huawei P40
Модель Huawei P40 внешне напоминает Pro-версию, но вместе с этим заметно компактнее. Модель получила плоский 6,1-дюймовый OLED-дисплей. Емкость аккумулятора чуть ниже, а вот процессор в обоих смартфонах одинаковый.
Камеры
Интересно Дизайн и характеристики геймерского смартфона Lenovo Legion засветились в сети
По камерам обычный Huawei P40 также несколько отличается от "старшего брата". Основной модуль имеет разрешение 50 Мп, но лишен оптической стабилизации. Разрешение ультраширокоугольный камеры составляет 16 Мп, а вот телеобъектив имеет 3-кратный оптический зум. Дополнительного датчика глубины в смартфоне нет.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei P40
- ДисплейТип: OLED
Разрешение: 2340 х 1080 пикселей
Размер: 6,1 дюйма
Частота обновления: 60 Гц
- ПроцессорKirin 990 5G
- ВидеопроцессорMali-G76
- ПамятьОперативная: 8 ГБ
Встроенная: 128 ГБ
- КамерыОсновная: 50 Мп (f/1.9) + 16 Мп (f/2.2, сверхширокий угол обзора) + 8 Мп (f/2.4, OIS, 3-кратный оптический зум)
Фронтальная: 32 Мп (f/2.0)
- Аккумулятор3 800 мАг
- Операционная системаEMUI 10.1 на базе Android 10
Huawei P40 Pro+
Также анонсировали Huawei P40 Pro+. Внешне он практически не отличается от обычного Huawei P40 Pro. Однако у него объем оперативной памяти увеличен до 12 ГБ, имеется дополнительный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, а перископная камера имеет 10-кратный оптический зум.
Дизайн Huawei P40 Pro+
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei P40 Pro+
- ДисплейТип: OLED
Разрешение: 2640 х 1200 пикселей
Размер: 6,6 дюйма
Частота обновления: 90 Гц
- ПроцессорKirin 990 5G
- ВидеопроцессорMali-G76
- ПамятьОперативная: 12 ГБ
Встроенная: 512 ГБ
- КамерыОсновная: 50 Мп (f/1.9, OIS) + 40 Мп (f/1.8, сверхширокий угол обзора) + 12 Мп (f/3.4, OIS, 10-кратный оптический зум) + 3D-датчик глубины + телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом
Фронтальная: 32 Мп
- Аккумулятор4 200 мАг
- Операцийная системаEMUI 10.1 на базе Android 10
Цены
- Huawei P40 Pro+ с 12 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 512 ГБ – 1399 евро (ориентировочно 42 400 гривен по курсу по состоянию на 26 марта 2020 года)
- Huawei P40 Pro с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 256 ГБ – 999 евро (около 30 300 гривен)
- Huawei P40 с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 128 ГБ – 799 евро (около 24 200 гривен)
Все новинки поступят в продажу уже 7 апреля.
Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно