Линейку смартфонов Huawei P40 представили официально: характеристики и цена

Компания Huawei в четверг, 26 марта, провела онлайн-трансляцию своей флагманской серии смартфонов P40. Вместе с базовой моделью по традиции была представлены модификации: Pro и Pro+.

Huawei P40 Pro

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Дизайн

Huawei P40 Pro получил загнутый по бокам 6,58-дюймовый OLED-дисплей с минимальными рамками со всех сторон. Следуя трендам, экран поддерживает частоту обновления 90 Гц, что обеспечивает большую плавность картинки по сравнению с моделями с 60-герцовыми матрицами.

В дисплей также встроены разговорный динамик и сканер отпечатков пальцев. Скорость срабатывания и площадь считывания последнего были увеличены по сравнению с таким же в Huawei P30 Pro на 30%.



Смартфон получил вырез под двойную фронтальную камеру

В верхнем левом углу расположился вырез под двойную фронтальную камеру.

Камеры

В Huawei P40 Pro используется совершенно новый 1/1,28-дюймовый 50-мегапиксельный RYYB-сенсор с размером пикселя 2,44 мкм, который стал еще больше, чем в Huawei P30 Pro. Благодаря этому он захватывает больше света, имеет более широкий динамический диапазон и выдает меньше шума на итоговых снимках.



Большое внимание уделили основным камерам

Кроме того, Huawei применила новую технологию, обеспечивающую участие 100% пикселей матрицы при фокусировке. Как результат, фокусировка происходит быстрее, в том числе и при недостаточном освещении.

Вторая камера имеет разрешение 40 Мп и сверхширокоугольный объектив. Она заточена под съемку видео и умеет все то, что и Cine Camera в Huawei Mate30 Pro. В частности:

поддерживает запись видео с ISO до 51200

замедленную съемку с 7680 fps

4K-таймлапсы

расширенный динамический диапазон.

Кроме того, три микрофона позволяют при приближении сосредотачиваться на звуке от объекта, который находится в кадре. Для более плавных видео при съемке используется комбинация из оптической и электронной стабилизации с применением технологий искусственного интеллекта.

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Третья камера оснащена объективом-перископом, что обеспечивает 5-кратный оптический зум без потери качества. Вместе с высоким разрешением других сенсоров достигается 10-кратный гибридный зум с минимальными потерями, а максимальная цифровое приближение составляет 50х.

Дополнительно смартфон оснащен датчиком глубины и специальным сенсором температуры, который в паре с технологиями искусственного интеллекта выставляет максимально точный баланс белого.



Частота обновления кадров 90 Гц

Фронтальная камера в Huawei P40 Pro двойная с 32-мегапиксельным сенсором с автофокусом и дополнительным датчиком глубины для более точного определения человека в портретном режиме. Заявлена также возможность записи видео в 4K с частотой 60 fps.

Технические характеристики

Аппаратной платформой выступает 8-ядерный процессор Kirin 990 5G с графикой Mali-G76 – топовое решение от Huawei. Для предотвращения перегрева смартфона при нагрузке применили систему охлаждения, состоящую из графеновой пленки и паровой камеры.



Смартфон получил Android 10

За автономность отвечает аккумулятор на 4200 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 40 Вт. Также заявлена быстрая беспроводная зарядка и возможность реверсивной зарядки совместимых устройств.

Смартфон поставляется с новой версией фирменного интерфейса EMUI 10.1 на базе Android 10. Сервисы Google отсутствуют, а в качестве альтернативы Huawei предлагает собственные аналоги, в том числе магазин приложений AppGallery.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei P40 Pro Дисплей Тип: OLED

Разрешение: 2640 х 1200 пикселей

Размер: 6,58 дюйма

Частота обновления: 90 Гц

Тип: Разрешение: Размер: 6,58 дюйма Частота обновления: 90 Гц Процессор Kirin 990 5G

Видеопроцессор Mali-G76

Память Оперативная: 8 ГБ

Встроенная: 256 ГБ

Оперативная: 8 ГБ Встроенная: 256 ГБ Камеры Основная: 50 Мп (f/1.9, OIS) + 40 Мп (f/1.8, сверхширокий угол обзора) + 12 Мп (f/3.4, OIS, 5-кратный оптический зум) + 3D-датчик глубины

Фронтальная: 32 Мп (f/2.2) + датчик глубины

Основная: 50 Мп (f/1.9, OIS) + 40 Мп (f/1.8, сверхширокий угол обзора) + 12 Мп (f/3.4, OIS, 5-кратный оптический зум) + 3D-датчик глубины Фронтальная: Аккумулятор 4 200 мАг

4 200 мАг Операционная система EMUI 10.1 на базе Android 10

Huawei P40

Модель Huawei P40 внешне напоминает Pro-версию, но вместе с этим заметно компактнее. Модель получила плоский 6,1-дюймовый OLED-дисплей. Емкость аккумулятора чуть ниже, а вот процессор в обоих смартфонах одинаковый.

Камеры

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По камерам обычный Huawei P40 также несколько отличается от "старшего брата". Основной модуль имеет разрешение 50 Мп, но лишен оптической стабилизации. Разрешение ультраширокоугольный камеры составляет 16 Мп, а вот телеобъектив имеет 3-кратный оптический зум. Дополнительного датчика глубины в смартфоне нет.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei P40 Дисплей Тип: OLED

Разрешение: 2340 х 1080 пикселей

Размер: 6,1 дюйма

Частота обновления: 60 Гц

Тип: OLED Разрешение: 2340 х 1080 пикселей Размер: 6,1 дюйма Частота обновления: 60 Гц Процессор Kirin 990 5G

Kirin 990 5G Видеопроцессор Mali-G76

Mali-G76 Память Оперативная: 8 ГБ

Встроенная: 128 ГБ

Оперативная: 8 ГБ Встроенная: 128 ГБ Камеры Основная: 50 Мп (f/1.9) + 16 Мп (f/2.2, сверхширокий угол обзора) + 8 Мп (f/2.4, OIS, 3-кратный оптический зум)

Фронтальная: 32 Мп (f/2.0)

Основная: 50 Мп (f/1.9) + 16 Мп (f/2.2, сверхширокий угол обзора) + 8 Мп (f/2.4, OIS, 3-кратный оптический зум) Фронтальная: 32 Мп (f/2.0) Аккумулятор 3 800 мАг

3 800 мАг Операционная системаEMUI 10.1 на базе Android 10

Huawei P40 Pro+

Также анонсировали Huawei P40 Pro+. Внешне он практически не отличается от обычного Huawei P40 Pro. Однако у него объем оперативной памяти увеличен до 12 ГБ, имеется дополнительный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом, а перископная камера имеет 10-кратный оптический зум.



Дизайн Huawei P40 Pro+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Huawei P40 Pro+ Дисплей Тип: OLED

Разрешение: 2640 х 1200 пикселей

Размер: 6,6 дюйма

Частота обновления: 90 Гц

Тип: OLED Разрешение: 2640 х 1200 пикселей Размер: 6,6 дюйма Частота обновления: 90 Гц Процессор Kirin 990 5G

Kirin 990 5G Видеопроцессор Mali-G76

Mali-G76 Память Оперативная: 12 ГБ

Встроенная: 512 ГБ

Оперативная: 12 ГБ Встроенная: 512 ГБ Камеры Основная: 50 Мп (f/1.9, OIS) + 40 Мп (f/1.8, сверхширокий угол обзора) + 12 Мп (f/3.4, OIS, 10-кратный оптический зум) + 3D-датчик глубины + телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом

Фронтальная: 32 Мп

Основная: 50 Мп (f/1.9, OIS) + 40 Мп (f/1.8, сверхширокий угол обзора) + 12 Мп (f/3.4, OIS, 10-кратный оптический зум) + 3D-датчик глубины + телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом Фронтальная: 32 Мп Аккумулятор 4 200 мАг

4 200 мАг Операцийная системаEMUI 10.1 на базе Android 10

Цены

Huawei P40 Pro+ с 12 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 512 ГБ – 1399 евро (ориентировочно 42 400 гривен по курсу по состоянию на 26 марта 2020 года)

Huawei P40 Pro с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 256 ГБ – 999 евро (около 30 300 гривен)

Huawei P40 с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным хранилищем на 128 ГБ – 799 евро (около 24 200 гривен)

Все новинки поступят в продажу уже 7 апреля.

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