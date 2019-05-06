Смартфоны OnePlus 7 получат долгожданную возможность: детали

Цена нового флагмана OnePlus вовсе не бюджетная: 700-800 долларов. Однако производитель понимает, что за такие деньги пользователи хотят получить не просто производительный смартфон. Поэтому на официальном форуме компании сообщили об одной из долгожданных особенностей будущих смартфонов.

Детали о новой возможности. Как сообщает 4PDA, OnePlus опубликовала в социальных сетях видео с демонстрацией, как смартфон опускается в ведро с водой.

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В самом ролике говорится, что официальный рейтинг водонепроницаемости повышает стоимость устройства для покупателей, поэтому компания применила что-то более доступное. Все это вызвало массу вопросов у пользователей, и представители бренда поспешили разъяснить ситуацию на официальном форуме.

Мы знаем, что рейтинг IP был бы самым простым способом доказать возможности нашего телефона. Поэтому мы создали это видео, чтобы показать вам, что может действительно означать для вас в реальной жизни наше качество защиты от воды,

– говорится в сообщении OnePlus.

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Совершенствование защиты смартфонов. Компания отмечает, что постоянно работает над улучшением дизайна своих устройств и регулярно проводит различные тесты, в том числе и на водонепроницаемость.

OnePlus предупреждает, что специально помещать будущий OnePlus 7 Pro в воду не стоит, так как гарантия не распространяется на повреждения от воды.

Дата анонса смартфонов OnePlus 7. Презентация OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro состоится 14 мая.

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