Смартфоны OPPO Reno 3 и Reno 3 Pro засветились на "живых" фото к анонсу

Анонс смартфонов OPPO Reno 3 и Reno 3 Pro состоится только 26 декабря, однако в сети уже опубликовали качественные "живые" снимки новых гаджетов. Утечка дает возможность оценить дизайн смартфонов и узнать больше про их камеры.

Новая информация

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OPPO Reno 3

Опубликована серия снимков подтверждает, что внешний вид OPPO Reno 3 соответствует рендерам, которые ранее появились в базе регулятора TENAA, передает Gadgets360.



OPPO Reno 3 получит каплевидный вырез в дисплее

Смартфон имеет каплевидный вырез для фронтальной камеры и камеры с четырьмя сенсорами на тыльной панели. Корпус получил синюю градиентную окраску.



Дизайн OPPO Reno 3

Судя по фотографии дисплея, аппарат с модельным номером PDCM00 получил 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенного хранилища и ОС Android 10 с оболочкой ColorOS. Также известно, что OPPO Reno 3 построен на базе мобильной платформы MediaTek Dimensity 1000L 5G.

OPPO Reno 3 Pro

Появились в социальной сети Weibo и снимки OPPO Reno 3 Pro. Вместо "капли" для селфи-модуля гаджет получил отверстие в дисплее. На задней крышке устройства расположен модуль основной камеры, дизайн которого отличается от базовой модели. По фото можно также составить определенное представление об интерфейсе фирменной прошивки.

OPPO Reno 3 Pro получит процессор Qualcomm Snapdragon 765G. Оба смартфона получили основной 64-мегапиксельный сенсор камеры.

Дата презентации

Премьера новинок ожидается уже 26 декабря. Цена смартфонов пока остается неизвестной.

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