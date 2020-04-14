Смартфоны Pixel получат собственный процессор разработки Google

Компания Google достигла значительных успехов в разработке собственного процессора для будущих смартфонов Pixel и для Chromebook. Это должно помочь компании лучше конкурировать с Apple, которая уже давно оснащает свои устройства собственными чипсетами.

Такой ход техногиганта позволит ему в будущем полностью отказаться от услуг Qualcomm, которая поставляет свои процессоры для смартфонов Pixel, сообщает Axios.

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Особенности нового процессора Google

Чип с кодовым названием Whitechapel разработан в сотрудничестве с Samsung. Отмечается, что Google использует современный 5-нанометровый техпроцесс. Компания уже получила первые рабочие образцы, однако ожидается, что серийные чипы не будут готовы к использованию в устройствах Pixel до следующего года. В перспективе Google может выпускать процессоры и для Chromebook, но это будет нескоро.

Whitechapel включает оптимизацию технологии машинного обучения Google. Часть аппаратных возможностей также направлена на повышение производительности и функциональности голосового помощника Google Assistant. Google постепенно наращивает свои полупроводниковые мощности . Так, например, смартфоны Pixel уже содержат специальные чипы для задач машинного обучения и обработки изображений. Поисковый гигант нанял ряд экспертов в этой области, включая бывших сотрудников Apple и Intel.

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