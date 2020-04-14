24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Смартфоны Pixel получат собственный процессор разработки Google

- Читати новину українською
Иллюстративное фото / Axios

Компания Google достигла значительных успехов в разработке собственного процессора для будущих смартфонов Pixel и для Chromebook. Это должно помочь компании лучше конкурировать с Apple, которая уже давно оснащает свои устройства собственными чипсетами.

Такой ход техногиганта позволит ему в будущем полностью отказаться от услуг Qualcomm, которая поставляет свои процессоры для смартфонов Pixel, сообщает Axios.

Интересно Google сделает камеру дешевых Android такой же крутой, как у Google Pixel

Особенности нового процессора Google

Чип с кодовым названием Whitechapel разработан в сотрудничестве с Samsung. Отмечается, что Google использует современный 5-нанометровый техпроцесс. Компания уже получила первые рабочие образцы, однако ожидается, что серийные чипы не будут готовы к использованию в устройствах Pixel до следующего года. В перспективе Google может выпускать процессоры и для Chromebook, но это будет нескоро.

Whitechapel включает оптимизацию технологии машинного обучения Google. Часть аппаратных возможностей также направлена на повышение производительности и функциональности голосового помощника Google Assistant. Google постепенно наращивает свои полупроводниковые мощности . Так, например, смартфоны Pixel уже содержат специальные чипы для задач машинного обучения и обработки изображений. Поисковый гигант нанял ряд экспертов в этой области, включая бывших сотрудников Apple и Intel.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Google Pixel Google
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
12 апреля 22:04 Взяли ли бы вас на Международную космическую станцию – тест
Михайло Года
12 апреля 20:05 Интересные факты о МКС: как создавали исследовательский бастион человечества в космосе
Михайло Года
11 апреля 22:02 Где заказывать еду онлайн: подборка интернет-магазинов продуктов в Украине
Ірина Полицька
10 апреля 20:02 Количество больных коронавирусом в Украине: онлайн-карты, которые мониторят ситуацию
Ірина Полицька
9 апреля 20:03 Коронавирус в Украине: чат-боты для диагностики и гаджеты для защиты
Михайло Года

Новости
Больше новостей