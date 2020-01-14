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Какие смартфоны чаще всего подделывали в 2019 году: интересная статистика

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Самые популярные смартфоны-подделки в 2019 году / Unsplash

Популярность смартфонов можно оценивать не только по техническим параметрам. Разработчики китайского бенчмарка MasterLu опубликовали рейтинг устройств, которые были самыми популярными среди производителей подделок в 2019 году.

Детали составления рейтинга

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По данным источника, наиболее часто в прошлом году подделывали как актуальные в 2019 году, так и более ранние модели. Статистика создателей бенчмарка включала модели, на которых запускалось приложение для тестирования производительности смартфонов, сообщает.

Лидеры

Лидерство в своеобразном рейтинге популярности заняли Samsung и Apple – доля фейковых аппаратов указанных брендов составила 28,7% и 15,88% соответственно.

Наиболее часто подделываемой моделью по версии MasterLu оказалась жабка Samsung W2018, которая пользуется большой популярностью в Китае. Фальшивые гаджеты были зарегистрированы в бенчмарке 4 688 раз.


Чаще всего подделывали смартфоны Samsung и Apple

Второе место у Apple iPhone 8, третье – у iPhone XS Max (4 445 и 2 499 случаев соответственно).

Другие смартфоны, которые подделывали в 2019 году

В десятку антирейтинга также вошли:

  • iPhone X
  • Samsung W2019
  • Galaxy S8+
  • Xiaomi Mi Max
  • Xiaomi Mi 9
  • OPPO R11 Plus
  • OnePlus 7 Pro.

Всего за год с помощью программы MasterLu было протестировано 6 639 704 смартфона, при этом подделками были признаны 57 790 гаджетов.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Samsung Apple
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