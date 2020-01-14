Какие смартфоны чаще всего подделывали в 2019 году: интересная статистика
Популярность смартфонов можно оценивать не только по техническим параметрам. Разработчики китайского бенчмарка MasterLu опубликовали рейтинг устройств, которые были самыми популярными среди производителей подделок в 2019 году.
Детали составления рейтинга
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По данным источника, наиболее часто в прошлом году подделывали как актуальные в 2019 году, так и более ранние модели. Статистика создателей бенчмарка включала модели, на которых запускалось приложение для тестирования производительности смартфонов, сообщает.
Лидеры
Лидерство в своеобразном рейтинге популярности заняли Samsung и Apple – доля фейковых аппаратов указанных брендов составила 28,7% и 15,88% соответственно.
Наиболее часто подделываемой моделью по версии MasterLu оказалась жабка Samsung W2018, которая пользуется большой популярностью в Китае. Фальшивые гаджеты были зарегистрированы в бенчмарке 4 688 раз.
Чаще всего подделывали смартфоны Samsung и Apple
Второе место у Apple iPhone 8, третье – у iPhone XS Max (4 445 и 2 499 случаев соответственно).
Другие смартфоны, которые подделывали в 2019 году
В десятку антирейтинга также вошли:
- iPhone X
- Samsung W2019
- Galaxy S8+
- Xiaomi Mi Max
- Xiaomi Mi 9
- OPPO R11 Plus
- OnePlus 7 Pro.
Всего за год с помощью программы MasterLu было протестировано 6 639 704 смартфона, при этом подделками были признаны 57 790 гаджетов.
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