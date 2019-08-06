Клоны Apple: недорогие телефоны, похожие на iPhone X

Выпустив iPhone X, Apple начала настоящий тренд среди смартфонов – так называемую "монобровь". Это небольшой вырез вверху экрана, в котором разработчики спрятали селфи-камеру, динамик и другие датчики. Многие производители позаимствовали идею с вырезом. При этом некоторые пошли дальше и почти полностью скопировали дизайн "Десятки". Именно о них пойдет речь дальше.

Xiaomi Mi A2 Lite

Это младшая версия бюджентника Mi A2 (данная модель получила тонкие рамки внизу и вверху экрана). На задней панели в Mi A2 Lite, как и в iPhone X, есть двойная основная камера – она размещена вертикально в правом верхнем углу.

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Xiaomi Mi A2 Lite – младшая версия Mi A2

Что касается характеристик, то устройство работает на 8-ядерном процессоре Snapdragon 625 с частотой 2,0 ГГц. Модули основной камеры имеют разрешение 12 и 5 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп.

Емкость аккумулятора Mi A2 Lite составляет 4 000 мАч. Устройство можно выбрать в нескольких модификациях: 3/4 ГБ внутренней памяти и 32/64 ГБ встроенного хранилища. Базовая версия в Украине стоит 4 800 гривен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Экран Диагональ: 5.84 дюйма

Диагональ: 5.84 дюйма Раздельная способность: 2280 x 1080

Тип: IPS

Процессор Qualcomm Snapdragon 625 с частотой 2,0 ГГц

Qualcomm Snapdragon 625 с частотой 2,0 ГГц Камера Основная: двойная 12 + 5 Мп

Основная: двойная 12 + 5 Мп Фронтальная: 5 Мп

Память Оперативная: 3/4 ГБ

Оперативная: 3/4 ГБ Внутренняя 32/64 ГБ

Операционная система Android Oreo

Android Oreo Батарея 4 000 мАг

Xiaomi Redmi 6 Pro

Еще один бюджений смартфон от компании Xiaomi, который дублирует в iPhone X вырез на передней панели, и двойную вертикальную камеру на тыльной стороне. К слову, камера получила датчик Sony IMX486 на 12 мегапикселей и сенсор от Samsung на 5 мегапикселей. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп.

Xiaomi Redmi 6 Pro стоит 5 600 гривен

Устройство оснащено чипсетом Snapdragon 625. Доступны три модификации в таком соотношении внутренней и встроенной памяти: 2/16 ГБ, 3 / 32 ГБ и 4/64 ГБ.

Аккумулятор смартфона имеет емкость 4000 мАч. Цена за базовую версию в Украине составляет 5 600 гривен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Экран Диагональ: 5,84 дюйма

Диагональ: 5,84 дюйма Раздельная способность: 2280х1080

Тип: IPS

Процесор Snapdragon 6 25 с частотоюй 2,0 ГГц

25 с частотоюй 2,0 ГГц Камера Основная: двойная 12 + 5 Мп

Основная: двойная 12 + 5 Мп Фронтальная: 5 Мп

Память Оперативная: 2/4 ГБ

Оперативная: 2/4 ГБ Внутренняя 16/32/64 ГБ

Операцйна система Android 8.1 Oreo

Android 8.1 Oreo Батарея 4 000 мАг

ZenFone 5

Zenfone 5 от компании Asus тоже внешне очень напоминает прошлогодний флагман от Apple. Сдвоенная камера, которая размещена в верхнем левом углу, получила сенсор Sony IMX 363 на 12 мегапикселей и дополнительный 8-мегапиксельный объектив для широкоугольной съемки. Разрешение селфи-камеры – 8 Мп.

ZenFone 5 має модуль NFC

Asus Zenfone 5 оснастили процессором среднего класса – Snapdragon 636. Также смартфон получил стереодинамики и поддержку Bluetooth 5.0 и NFC. Емкость аккумулятора составляет 3 300 миллиампер. В Украине цены на телефон стартуют от 12 тысяч гривен.

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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Экран Диагональ: 6,2 дюйма

Диагональ: 6,2 дюйма Раздельная способность: 2246x1080

Тип: IPS

Процесор Snapdragon 636 з частотою до 1.8 ГГц

Snapdragon 636 з частотою до 1.8 ГГц Камера Основная: двойная 16+12 Мп

Основная: двойная 16+12 Мп Фронтальная: 8 Мп

Память Оперативная: 4/6 ГБ

Оперативная: 4/6 ГБ Внутренняя: 64 ГБ

Операционная система Android 8,0 Oreo

Android 8,0 Oreo Батарея3 300 мАг

Huawei P20 Lite

Этот смартфон является младшей версией хорошо известного Huawei P20. Устройство работает на чипсете HiSilicon Kirin 659 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ дополнительной памяти.

Сдвоенная основная камера (место размещения как во всех предыдущих смартфонов – левый верхний угол) имеет модули на 16 и 2 Мп. Фронтальная камера получила модуль на 16. Кстати, камера также использует особую технологию работы со светом, поэтому селфи получаются значительно ярче.

Смартфон оценен в Украине в 11 999 гривен.

Huawei P20 Lite стоит 12 тысяч гривен

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Экран Диагональ: 5.84 дюйма

Диагональ: 5.84 дюйма Раздельная способность: 1080 x 2280

Тип: IPS

Процессор HiSilicon Kirin 659 Octa-core

HiSilicon Kirin 659 Octa-core Камера Основная: двойная 13+2 Мп

Основная: двойная 13+2 Мп Фронтальная: 16 Мп

Память Оперативная: 6 ГБ

Оперативная: 6 ГБ Внутрення: 64 ГБ

Операционная система Android 8.0 (Oreo)

Android 8.0 (Oreo) Батарея3 000 мАг

Motorola One

Свой "клон" iPhone X Motorola представила совсем недавно, во время выставки IFA 2018, 31 августа. Смартфон получил чип среднего уровня – Qualcomm Snapdragon 625 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти.

Камера Motorola One имеет два модуля: основной с разрешением 13 Мп и вспомогательный с разрешением 2 Мп. Селфи-камера имеет разрешение 8 Мп.

Motorola One предтавили во время выставки IFA 2018

Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч.

В Европе Motorola One будет стоить 299 евро (9 600 гривен). Точная цена в Украине пока неизвестна.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Экран Диагональ: 5,9 дюйма

Диагональ: 5,9 дюйма Тип: IPS

Процессор Qualcomm Snapdragon 625

Qualcomm Snapdragon 625 Камера Основная: двойная 13+2 Мп

Основная: двойная 13+2 Мп Фронтальная: 8 Мп

Память Оперативная: 4/6 ГБ

Оперативная: 4/6 ГБ Внутренняя: 64 ГБ

Операцйна система Android 8.1 Oreo

Android 8.1 Oreo Батарея3 000 мАг

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