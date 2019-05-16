Смартфоны помогут солдатам обнаруживать врагов: что известно

Во время боевых действий очень много громких звуков. Вот почему солдаты в наше время часто носят специальные наушники, защищающие слух благодаря системе умного шумоподавления. Новая технология позволяет военным использовать наушники вместе со смартфоном, чтобы решить эти две важные проблемы.

Tactical Communication and Protective Systems TCAPS – специальные наушники, которые используются военными, как правило, содержат мини микрофоны как внутри, так и снаружи каждого ушного канала. Эти микрофоны позволяют голосам других солдат проходить беспрепятственно, но автоматически включают электронный фильтр, когда они обнаруживают громкие звуки, например, стрельба из собственного оружия.

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Как работают военные наушники

Экспериментальная система, разработанная в Французско-немецком исследовательском институте Сен-Луи, призвана помочь солдатам в определении размещении противника. Работает она на двух волнах. Первая – сверхзвуковая ударная волна, которая распространяется в форме конуса перед пулей, вторая – следующая за ней дульная волна, которая излучается сферически во всех направлениях от самого огнестрельного оружия.



Военные смогут определить расположение врага без особых усилий

Используя микрофоны внутри тактических военных наушников, новая система способна измерить разницу во времени между моментом, когда две волны достигнут каждого из ушей солдата. Эти данные передаются по Bluetooth в приложение на его смартфоне, где специальный алгоритм определит направление откуда пришли волны и, следовательно, направление, в котором находится стрелок.

Если это смартфон с хорошим процессором, время вычислений для получения полной траектории составляет около полусекунды,

– говорит ведущий ученый проекта Себастьян Хенг.

Когда технология станет доступной

Технологию уже опробовали в полевых условиях на микрофонах TCAPS, расположенных на расстоянии друг от друга, при этом планируется, что она будет испытана на макете головы солдата в конце этого года, а ее внедрение для использования военными станет возможным уже в 2021-м году.

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