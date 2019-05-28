Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro представили официально: характеристики и цена

Компания Xiaomi официально представила новые флагманские смартфоны Redmi K20 и K20 Pro. Эти смартфоны уже называют "убийцами флагманов". Ведь новинки получили топовые характеристики и очень соблазнительную цену.

Дизайн Redmi K20 Pro и K20

Redmi K20 и более продвинутая версия Redmi K20 Pro получили 6,39-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей и яркостью 600 нит. Как и прогнозировалось, обе версии получили выдвижную фронтальную камеру, что позволило получить действительно безрамочный экран – дисплей занимает 91,9% всей передней панели.

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Корпус смартфонов Redmi K20 состоит из рамки из алюминиевого и защитного стекла Gorilla Glass 5 с обеих сторон.

Характеристики Redmi K20 Pro и K20

Продвинутая версия получила топовый процессор Snapdragon 855. Как заявили во время презентации, модель в сервисе AnTuTu набирает почти 390 000 баллов, чуть больше, чем фирменный флагман Xiaomi Mi 9. Модель Redmi K20 работает на чипсете Snapdragon 730.



Новинка получила выдвижную камеру

Основная камера у обоих смартфонах тройная. Главный сенсор – Sony IMX586 с разрешением 48 Мп и диафрагмой f/1,75. Вспомогательный модуль с сенсором на 13 Мп (f/2,4). Третий с разрешением 8 Мп (f/2,4). Системы оптической стабилизации изображения здесь нет. Разрешение фронтальной камеры – 20 Мп.

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Кроме того, камера Redmi K20 и Redmi K20 Pro поддерживает режим замедленной видеосъемки в режиме 960 к/с. Также она имеет специальный ночной режим.

Стоит отметить, что смартфоны поддерживают фирменную технологию графического ускорения GPU Game Turbo 2.0, что повышает производительность смартфонов в играх.

Емкость аккумулятора составила 4000 мАч с поддержкой быстрой разрядки (27 Вт). Кстати, обе новинки получили модуль NFC, который является редкостью для смартфонов компании. При этом они сохранили характеристики бюджетников – 3.5 мм разъем для наушников.



Новинка доступна в нескольких модификациях

Цена Redmi K20 Pro

Модификация с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит 360 долларов (9700 гривен) Версия с модификацией памяти 6 + 128 ГБ оценена в 375 долларов (10 100 гривен) Redmi K20 Pro 8 + 128 ГБ стоит 405 долларов (10 900 гривен) За топовую версию 8 + 256 ГБ надо будет заплатить 435 долларов (11 700 гривен).

Цена Redmi K20

Версия с 6 + 64 ГБ оценена в 289 долларов (7800 гривен) Модификация 6 + 128 ГБ - 304 доллара (8200 гривен).

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