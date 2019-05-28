Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro представили официально: характеристики и цена

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Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro представили официально: характеристики и цена

Компания Xiaomi официально представила новые флагманские смартфоны Redmi K20 и K20 Pro. Эти смартфоны уже называют "убийцами флагманов". Ведь новинки получили топовые характеристики и очень соблазнительную цену.

Дизайн Redmi K20 Pro и K20

Redmi K20 и более продвинутая версия Redmi K20 Pro получили 6,39-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2340х1080 пикселей и яркостью 600 нит. Как и прогнозировалось, обе версии получили выдвижную фронтальную камеру, что позволило получить действительно безрамочный экран – дисплей занимает 91,9% всей передней панели.

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Корпус смартфонов Redmi K20 состоит из рамки из алюминиевого и защитного стекла Gorilla Glass 5 с обеих сторон.

Характеристики Redmi K20 Pro и K20

Продвинутая версия получила топовый процессор Snapdragon 855. Как заявили во время презентации, модель в сервисе AnTuTu набирает почти 390 000 баллов, чуть больше, чем фирменный флагман Xiaomi Mi 9. Модель Redmi K20 работает на чипсете Snapdragon 730.

Redmi K20 Pro
Новинка получила выдвижную камеру

Основная камера у обоих смартфонах тройная. Главный сенсор – Sony IMX586 с разрешением 48 Мп и диафрагмой f/1,75. Вспомогательный модуль с сенсором на 13 Мп (f/2,4). Третий с разрешением 8 Мп (f/2,4). Системы оптической стабилизации изображения здесь нет. Разрешение фронтальной камеры – 20 Мп.

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Кроме того, камера Redmi K20 и Redmi K20 Pro поддерживает режим замедленной видеосъемки в режиме 960 к/с. Также она имеет специальный ночной режим.

Стоит отметить, что смартфоны поддерживают фирменную технологию графического ускорения GPU Game Turbo 2.0, что повышает производительность смартфонов в играх.

Емкость аккумулятора составила 4000 мАч с поддержкой быстрой разрядки (27 Вт). Кстати, обе новинки получили модуль NFC, который является редкостью для смартфонов компании. При этом они сохранили характеристики бюджетников – 3.5 мм разъем для наушников.

Redmi K20 Pro
Новинка доступна в нескольких модификациях

Цена Redmi K20 Pro

  1. Модификация с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти стоит 360 долларов (9700 гривен)
  2. Версия с модификацией памяти 6 + 128 ГБ оценена в 375 долларов (10 100 гривен)
  3. Redmi K20 Pro 8 + 128 ГБ стоит 405 долларов (10 900 гривен)
  4. За топовую версию 8 + 256 ГБ надо будет заплатить 435 долларов (11 700 гривен).

Цена Redmi K20

  1. Версия с 6 + 64 ГБ оценена в 289 долларов (7800 гривен)
  2. Модификация 6 + 128 ГБ - 304 доллара (8200 гривен).

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Теги: Новости Техно Техно Redmi K20 Redmi Xiaomi Смартфоны
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