Смартфоны Redmi K30 и Redmi K30 Pro показали на качественных снимках

Незадолго до анонса смартфона Redmi K30 в сети появились детальные снимки новинки. Инсайдеры показали заднюю панель устройства и основные отличия в дизайне между базовой и Pro-версиями устройства.

Камеры смартфонов и различия в дизайне

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По данным индийских инсайдеров, обе модификации смартфона получат вертикальный модуль основной камеры, вписанный в круглый модуль по центру задней панели.

Визуально отличаться аппараты будут количеством сенсоров: три в Redmi K30 и четыре в K30 Pro. При этом LED-вспышка у младшей модели будет вынесена за пределы круглого блока. Судя по новой утечке, датчики на 64, 13, 8 и 2 МП получит именно модель K30 Pro, а не K30, как предполагалось ранее.

Другие характеристики смартфонов

Подробные различия в характеристиках между моделями не сообщаются. По имеющейся информации, Pro-версия гаджета получит аккумулятор емкостью 4200 мАч и жидкостную систему охлаждения. Базовому Redmi K30 приписывают 6,66-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 730G и 6 ГБ оперативной памяти.

Дата выхода и цена

Ожидаемая цена Redmi K30 с 4G-модемом составляет около 285 долларов (примерно 6800 по курсу по состоянию на 2 декабря 2019 года), стоимость Redmi K30 Pro неизвестна.

Анонс новинок запланирован на 10 декабря 2019 года, в продажу они, вероятно, поступят в начале 2020 года.

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