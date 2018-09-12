Сейчас на рынке смартфонов немало устройств, которые имеют отличные камеры. Производители пытаются обогнать друг друга по количеству камер и качеству снимков, которые делают их аппараты.

Техно 24 подготовил для вас рейтинг смартфонов с лучшеми камерами на рынке.

Почетное место среди флагманов занимает смартфон Huawei P20 Pro. Устройство от китайского производителя по праву считается лучшим смартфоном для фото. Huawei P20 Pro возглавляет практически все рейтинги, а эксперты авторитетного сайта DxOMark оценили фотовозможности смартфона в 109. Пока этот рекорд остается недосягаемым для многих производителей.

Читайте также: Смартфоны с лучшей камерой: Sony Xperia XZ2 Premium или Huawei P20 Pro

Huawei P20 Pro одним из первых на рынке смартфонов получил тройной модуль камеры. В основе камеры флагмана лежит один цветной модуль на 40 мегапикселей с апертурой f/1.8. Это позволяет устройству создавать снимки с высоким разрешением.

Второй модуль представлен 20-мегапиксельным сенсором с диафрагмой f/1.6 и служит для точной передачи цвета в полутонах и расширения динамического диапазона. Кроме того, он также отвечает за размытие фона при портретной съемке.



Huawei P20 Pro делает качественные снимки в ночное время



Фото сделанное с помощью смартфон Huawei P20 Pro



Как снимает смартфон Huawei P20 Pro

Третий объектив используется как зум-камера на 8 мегапикселей с светосилой f/2.4. Стоит отметить, что это уникальный модуль с 3-кратным оптическим сближением, а при подключении черно-белой матрицы он превращается в 5-кратный зум (цифровой).

Обзор Huawei P20 Pro – смотрите видео

Кроме того, Huawei P20 Pro умеет записывать замедленное видео с разрешением 1280 х 720 пикселей при 960 кадрах в секунду.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНА Huawei P20 Pro Дисплей Тип: OLED

Диагональ: 6,1 дюйма

Разрешение: 2240 х 1080 пикселей

Тип: OLED Диагональ: 6,1 дюйма Разрешение: 2240 х 1080 пикселей Процессор Huawei Kirin 970

Huawei Kirin 970 Видеопроцессор Mali G72 MP12

Mali G72 MP12 Память Оперативная: 6 ГБ

Встроенная: 128 ГБ

Оперативная: 6 ГБ Встроенная: 128 ГБ Камера Основная: 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп

​Фронтальная: 24 Мп

Основная: 40 Мп + 20 Мп + 8 Мп ​Фронтальная: 24 Мп Акуумулятор 4 000 мАг

4 000 мАг Операционная система Android 8.1 Oreo

Android 8.1 Oreo Цена24 999 гривен

В этом году пользователей приятно удивил новый Фаблет от Xiaomi. Прежде всего, он получил необычный дизайн, а его камера оказалась лучше, чем у некоторых флагманов именитых брендов.

Двойная камера Xiaomi Mi Mix 3 представлена ​​12-магапиксельним модулем с широкоугольным сенсором Sony IMX363 и 12-мегапиксельм телефотообъективом от Samsung. Кроме того, камера получила поддержку искусственного интеллекта (автоматическое распознавание сценария съемки, алгоритмы повышения качества), специальный ночной режим и другие полезные функции. Xiaomi утверждает, что камера Mi Mix 3 лучше, чем у флагмана компании Mi 8 и некоторых конкурентов.



Как снимает камера Xiaomi Mi Mix 3



Xiaomi Mi Mix 3 делает качественные снимки



Фото, сделанные с помощью Xiaomi Mi Mix 3

К примеру за качество фото и видеосъемки недорогой Xiaomi Mi Mix 3 может посоревноваться с самым дорогим флагманом от компании Samsung – Galaxy Note 9. Об этом свидетельствуют и данные тестирования DxOMark. Новинка от китайского производителя набрала 103 балла в среднем за фото и видео, такой же результат показывает и Galaxy Note 9.

Читайте также: Лучшие смартфоны октября – рейтинг Техно 24

Позже представители компании прокомментировали такие показатели. Они утверждают, что им удалось оптимизировать программное обеспечение камеры, которое позволило смартфону добиться таких результатов. К слову, представители компании также пообещали обновить приложение камеры и для других смартфонов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНА Xiaomi Mi Mix 3 Дисплей Тип: Super AMOLED

Диагональ: 6,39 дюйма

Разрешение: 2340 х 1080 пикселей

Тип: Super AMOLED Диагональ: 6,39 дюйма Разрешение: 2340 х 1080 пикселей Процессор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Видеопроцессор Adreno 630

Adreno 630 Память Оперативная: 6 ГБ / 8 ГБ

Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ

Оперативная: 6 ГБ / 8 ГБ Встроенная: 128 ГБ / 256 ГБ Камера Основная: 12 Мп + 12 Мп

​Фронтальная: 24 Мп + 2 Мп

Основная: 12 Мп + 12 Мп ​Фронтальная: 24 Мп + 2 Мп Аккумулятор 3 200 мАг

3 200 мАг Операционная система Android 8.1 Oreo

Android 8.1 Oreo ЦенаОколо 16 500 гривен

Главной особенностью флагманского Xperia XZ2 Premium стала новая система с двумя камерами, которая обеспечивает высокое качество снимков даже в условиях низкого освещения. Основная камера имеет большой 19-мегапиксельный датчик Exmor RS, объектив светосилой f/1,8 и размером пикселя 1,22 мкм.

Второстепенный датчик монохромный на 12 мегапикселей. Он предназначен для повышения производительности в условиях плохого освещения. Датчик имеет свитосилу f/1,6 и размер пикселя 1,55 мкм. Модуль камеры и Fusion ISP, которые компания продемонстрировала на MWC также разместили и в XZ2 Premium для охвата изображений с ISO 51,200 и видео с ISO 12,800. Также камера позволяет снимать видео в формате 4K HDR.



Как снимает камера Sony Xperia XZ2 Premium



Качественные ночные снимки, которые делает Sony Xperia XZ2 Premium



Фото, сделанные с помощью Sony Xperia XZ2 Premium

Отметим, Xperia XZ2 Premium стал первым смартфоном компании с двойной камерой. Однако, к сожалению, специалисты DxOMark не тестировади камеру смартфона от Sony, поэтому конкретных цифр относительно качества фото и видеосъемки мы не имеем. Можем делать выводы только по снимкам, которые сделали на камеру смартфона.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНА Sony Xperia XZ2 Premium Дисплей Тип: IPS

Диагональ: 5,8 дюйма

Разрешение: 3840 x 2160 пикселей

Тип: IPS Диагональ: 5,8 дюйма Разрешение: 3840 x 2160 пикселей Процессор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Видеопроцессор Adreno 630

Adreno 630 Память Оперативная: 6 ГБ

Встроенная: 64 ГБ

Оперативная: 6 ГБ Встроенная: 64 ГБ Камера Основная: 19 Мп + 12 Мп

​Фронтальная: 13 Мп

Основная: 19 Мп + 12 Мп ​Фронтальная: 13 Мп Аккумулятор 3 540 мАг

3 540 мАг Операционная система Android 8.0 Oreo

Android 8.0 Oreo Цена27 999 гривен

В этом году корпорация Google представила обновленную линейку смартфонов Pixel. Отметим, что на анонс устройств ожидало множество пользователей, однако он вызвал очень неоднозначную реакцию.

Самым большим разочарованием стал дизайн старшего представителя линейки – Pixel 3 XL. Девайс получил огромный вырез в дисплее, который изрядно возмутил поклонников продукции поисковика. Однако, новинка от "корпорации добра" имеет и свои преимущества перед конкурентами.

Google не стала отходить от своих традиций и выпустила смартфон с одной основной камерой, сделав значительный акцент на аппаратном обеспечении. Google Pixel 3 получил модуль на 12,2 мегапикселя с пикселями по 1,4 мкм, фокусировки Dual Pixel, OIS, светосилу f/1,8 и угол обзора 76 градусов.



​Фото, сделанное с помощью Google Pixel 3, без использования Night Sight



Фото, сделанное с помощью Google Pixel 3, с использованием Night Sight

Отметим, камера автоматически делает несколько снимков (в том числе еще до нажатия кнопки спуска затвора), предлагая сохранить лучший из них.

Еще одна фишка – Super Res Zoom. Эта функция основана на тряске ваших рук – при съемке смартфон делает несколько снимков с несколько разных позиций и объединяет их в один с более высокой детализацией.



Как снимает камера Google Pixel 3



Фото, сделанное с помощью Google Pixel 3

Наконец, функция Night Sight использует искусственный интеллект для перекрашивания фотографий, сделанных при недостатке света, чтобы они не были слишком темными. Фактически, смартфон угадывает цвет объектов, если освещения не хватает. Во время самой съемки необходимо удерживать смартфон некоторое время максимально неподвижно, так как делается серия фотографий, которые затем "склеиваются" в одну.

Читайте также: Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24

Режим Night Sight настолько "вытягивает" снимки, что порой кажется, будто они сделаны с использованием мощной вспышки или совсем при дневном освещении.

Отметим, на профильном сайте DxOMark отсутствуют данные относительно тестирования камеры Google Pixel 3, однако фото, сделанные на флагман поисковика, говорят сами за себя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНА Google Pixel 3 Дисплей Тип: P-OLED

Диагональ: 5,5 дюйма

Рарзешение: 1080 x 2160 пікселів

Тип: P-OLED Диагональ: 5,5 дюйма Рарзешение: 1080 x 2160 пікселів Процессор Qualcomm Snapdragon 845

Qualcomm Snapdragon 845 Видеопроцессор Adreno 630

Adreno 630 Память Оперативная: 4 ГБ

Встроенная: 64 ГБ

Оперативная: 4 ГБ Встроенная: 64 ГБ Камера Основная: 12.2 Мп

​Фронтальная: 8 Мп + 8 Мп

Основная: 12.2 Мп ​Фронтальная: 8 Мп + 8 Мп Аккумулятор 2 915 мАг

2 915 мАг Операционная система Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie Цена28 999 гривен

Громкой презентацией этого года отметилась не только Google. Apple представила свои смартфоны, которые получили не только обновленный функционал, но и названия: Phone Xs, iPhone Xs Max и iPhone Xr. Самым дорогим, самым большим и самым лучшим смартфоном купертиновцев стал iPhone Xs Max, именно о его фотовозможностях и пойдет речь.

Основная камера iPhone Xs Max по внешнему виду практически не отличается от камеры в iPhone X. Но судить по одежде в этом случае не стоит – все изменения внутри.



Фото сделанное с помощью iPhone Xs Max



Фото сделанное с помощью iPhone Xs Max



Фото сделанное с помощью iPhone Xs Max

Двойная вертикально ориентированная камера iPhone Xs Max с шестилинзовим объективом имеет разрешение 12 + 12 Мп. Диафрагма широкоугольного объектива – f/1.8; телеобъектива – f/2.4. Камера поддерживает двукратный оптический зум и 10-кратный цифровой зум. Оба модуля поддерживают оптическую стабилизацию изображения.

Режим "Портрет", который позволяет снимать фотографии с эффектом глубины резкости, получил значительные улучшения в iPhone Xs Max. В первую очередь, размытие фона выполняется гораздо более точно. Apple удалось добиться этого благодаря новому сенсору камеры и поддержке процессора A12 Bionic.

Читайте также: Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно

Не менее важно, что портретный режим съемки стал поддерживать новую функцию "Глубина". Она позволяет регулировать размытие фона на любой портретной фотографии уже после съемки.

Но, пожалуй, ключевой "фишкой" камеры iPhone Xs Max стал новый режим Smart HDR. При съемке в этом режиме камера смартфона задействует ускоренные сенсоры и всю мощь нового процессора обработки сигналов. Это позволяет максимально проявить детали на наиболее темных и светлых зонах снимка.

Замечательные изменения произошли и в плане записи видео. Кроме улучшенного качества съемки, камеры iPhone Xs Max могут снимать видео записывая стереозвук. Так как в самом смартфоне установлены стереодинамики, полноценно просматривать и прослушивать такие видео можно прямо на iPhone.

Отметим, что камера iPhone Xs Max хорошо показала себя и в тестах фото и видео. В тестах DxOMark флагман от "яблочной корпорации" занимает почетное второе место с результатом 105 баллов. Уступил он только Huawei P20 Pro, который остается безоговорочным лидером по качеству съемки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕНА iPhone Xs Max Дисплей Тип: OLED

Диагональ: 5,8 дюйма

Разрешение: Super Retina HD (2688 x 1242 пикселей)

Тип: OLED Диагональ: 5,8 дюйма Разрешение: Super Retina HD (2688 x 1242 пикселей) Процессор Apple A12 Bionic

Apple A12 Bionic Видеопроцессор Собственный графический ускоритель

Собственный графический ускоритель Память Оперативная: 4 ГБ

Встроенная: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ

Оперативная: 4 ГБ Встроенная: 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ Камера Основная: 12 Мп + 12 Мп

​Фронтальная: 7 Мп

Основная: 12 Мп + 12 Мп ​Фронтальная: 7 Мп Аккумулятор Нет данных

Нет данных Операционная система iOS 12

iOS 12 ЦенаОт 41 999 гривен

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно