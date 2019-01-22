Смартфоны с лучшей селфи-камерой – рейтинг DxOMark

Портал DxOMark, который специализируется на оценке камер, начал тестирование селфи-камер популярных смартфонов. Результаты испытаний публикуются на уровне с достижениями основных камер и среди популярных девайсов уже появились лидеры.

Об этом сообщает 4PDA.

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Тестированию селфи-модулей часто не уделяют особого внимания и незаслуженно обходят их стороной. Однако, в продаже появляется все больше устройств с качественными фронтальными камерами, поэтому игнорировать их становится все сложнее.



Специалисты DxOMark начали тестировать селфи-камеры

Специалисты DxOMark сообщили, что при оценке будут применять те же приемы, что и для основных камер смартфонов, на основе кадров, снятых в разных условиях.

Полный список необходимых испытаний специалисты пока не опубликовали. Появление технологий искусственного интеллекта и режимы съемки наподобие Night Sight усложняют тестирование – пока не ясно, будут ли эксперты брать во внимание результаты, полученные с их помощью, или же ограничатся более традиционным подходом.

На сайте уже опубликованы первые результаты пилотного тестирования селфи-камер. В нем приняли участие 12 моделей смартфонов разных производителей.



Фронтальную камеру Google Pixel 3 признали лучшей в съемке фото

По результатам ряда испытаний в тройку лидеров уверенно вошли Google Pixel 3, Samsung Galaxy Note 9 и Xiaomi Mi Mix 3, демонстрируя примерно одинаковые возможности съемки.



Селфи-камера Samsung Galaxy Note 9 – лучшая в съемке видео

В будущем тестирование пройдут и другие популярные устройства, оценки которых будут опубликованы на страницах портала.

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