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Смартфоны Samsung Galaxy S20 получат уникальную функцию: детали

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Samsung Galaxy S20 / Фото из открытых источников

Во время презентации смартфонов серии Samsung Galaxy S20 производитель рассказал не только о технических характеристиках новинок, но и их программные возможности. По заявлению вендора, одной из особенностей флагманской линейки станет функция, которая ранее была доступна только владельцам смартфонов Google Pixel.

Новая функция в смартфонах

Важно: Samsung официально представил флагманскую линейку смартфонов Galaxy S20

Представители Samsung отметили, что благодаря сотрудничеству с Google смартфоны линейки Galaxy S20 получат функцию Live Caption, ранее представленную только для моделей Google Pixel 4.

Как это работает

С ее помощью гаджеты автоматически отображают субтитры на экране в режиме реального времени для всех звуковых дорожек, воспроизводимых на устройстве. Такая возможность может оказаться полезной при работе в шумных местах и для пользователей, имеющих проблемы со слухом.


Samsung Galaxy S20 получат интересную функцию

Live Caption Также работает с аудиосообщениями, подкастами и видео без необходимости подключения к интернету.

Другие важные изменения

Кроме того, компания объявила, что работает с Google над интеграцией видеочата Google Duo в новые смартфоны на базе Android 10 с оболочкой One UI 2.1. Соответствующая опция должна появиться в интерфейсе стандартного приложения для звонков по аналогии с Apple FaceTime для iOS.

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Новости Техно Техно Samsung Смартфоны
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