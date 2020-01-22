5 моделей смартфонов, которые стоит купить со скидкой в январе 2020

Когда новые модели смартфонов выходят на рынок, то пользователи не сразу готовы приобрести новинку. Конечно, через некоторое время магазины обязательно снизят их стоимость. С другой стороны, если выжидать слишком долго, то характеристики могут устареть. Так какие смартфоны можно и нужно купить со скидкой?

Vivo V17 Neo 4/128 ГБ

Начальная цена – 8000 гривен

Цена со скидкой – 5999 гривен

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Летом 2019 года китайский производитель Vivo официально вышел на украинский рынок. Именно тогда компания представила смартфон Vivo V17 Neo. За пол года он подешевел на 2400 гривен. При этом характеристики модели до сих пор актуальны.

Устройство имеет очень стильный дизайн. Его корпус покрывает градиентное геометрическое изображение, которое переливается цветами ночного неба. Очень нетипичный вид.

Диагональ дисплея – 6,38 дюйма. Матрица здесь флагманская – Super AMOLED. Благодаря аккуратному отверстию вверху экрана он практически безрамочный, ведь занимает 90% от всей фронтальной поверхности.



Vivo V17 Neo получил стильный дизайн

Еще одна топовая характеристика – сканер отпечатков пальцев, который встроили в экран.

Разрешение фронтальной камреы – 32 Мп с Ultra HD. Камера работает на базе искусственного интеллекта, в частности имеет поддержку новой функции AI Face Beauty.

Основная камера состоит из трех модулей:

Главный Sony IMX499 на 16 Мп

Дополнительный широкоугольный на 8 Мп (угол обзора 120 градусов)

Модуль для съемки боке на 2 Мп.

За производительность Vivo V17 Neo отвечает восьмиядерный процессор MediaTek MT6768. А для фанатов игр здесь предусмотрен специальный режим Ultra Game Mode, который обеспечит полное погружение в игру.

Емкость батареи составляет 4500 мАч. Кстати, смартфон оснащен модулем NFC для бесконтактной оплаты. Согласитесь, это нетипично для такого ценового диапазона.

Samsung Galaxy A70 2019 6/128ГБ

Начальная цена – 12 999 гривен

Цена со скидкой – 9 999 гривен

Еще один смартфон среднего ценового диапазона, при этом он может похвастаться многими характеристиками, которые имеют флагманские смартфоны.

Диагональ sAMOLED-экрана составляет 6,7 дюйма. Вверху видим круглое отверстие, где разместили фронтальную камеру. Сканер отпечатков пальцев производитель встроил в экран.



Samsung Galaxy A70 получил флагманские характеристики

Основная камера – тройная.

Главный модуль имеет разрешение 32 Мп.

Дополнительный широкоугольный модуль на 8 Мп (угол обзора 123 градусов)

Третий дополнительный модуль для размывания фона на 5 Мп.

Разрешение фронтальной камеры – 32 Мп. Обе камеры поддерживают технологию искусственного интеллекта, благодаря чему могут распознавать множество объектов и сотни различных сцен, во время фотографии.

За производительность отвечает процессор Snapdragon 675. Емкость батареи составляет 4500 мАч.

В качестве операционной системы здесь Android 9.0 с фирменной надстройкой OneUI, что обеспечивает плавную работу интерфейса. Здесь также есть модуль NFC, то есть с помощью этого смартфона можно рассчитываться за покупки.

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Honor 20 6/128 ГБ

Цена на старте продаж​ – 12 999 гривен

Цена со скидкой – 9 999 гривен

Это флагманский смартфон от суббренда Huawei – Honor. Внимание привлекает в первую очередь камера. Она работает с поддержкой технологии искусственного интеллекта с поддержкой 500 сцен и 22 категорий объектов. Главный блок состоит из 4 модулей.

Основной модуль Sony IMX 586 имеет разрешение 48 Мп

Сенсор с углом съемки 117 градусов и функцией коррекции изображения на 16 Мп

Сенсор для эффекта боке с разрешением 2 Мп

Объектив для макросъемки на 2 Мп

Разрешение фронтальной камеры составляет 32 Мп с технологией 3D-портретного освещения и эффектом боке.

Еще одна интересная деталь – Full HD+ дисплей с диагональю 6,26 дюйма. Он имеет специальный вырез для фронтальной камеры, что обеспечивает полезную площадь 91,76%.

Honor 20 – недорогой флагман

Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой панели. Емкость батареи составляет 3750 мАч.

Устройство работает на 8-ядерном процессоре HiSilicon Kirin 980. Для геймеров есть специальный игровой режим – GPU Turbo 3.0.

OnePlus 7 8/256ГБ

Начальная цена – 16 999 гривен

Цена со скидкой – 12 999 гривен

Это флагманское устройство, даже больше, "убийца флагманов". Его так называют потому, что он имеет топовые характеристики, и при этом низкую стоимость по сравнению с другими флагманами. И с момента старта продаж OnePlus 7 стал еще доступнее, ведь подешевел на 3 тысячи.



OnePlus 7 можно купить со скидкой в 3 тысячи

Смартфон имеет каплевидный вырез с диагональю AMOLED-экрана 6,41 дюйма. Основная камера – двойная.

Сенсор на 48 Мп

Дополнительный 5-мегапиксельный модуль для эффекта боке.

Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп.

За производительность здесь отвечает топовый процессор Snapdragon 855, а для игр предусмотрен специальный режим Fnatic. Сканер отпечатков пальцев встроили в экран.

Емкость батареи составляет 3 700 мАч.

iPhone Xs 4/64 ГБ

Стартовая цена – 39 999 гривен

Цена со скидкой – 19 999 гривен

Эта модель несколько отличается от устройств, которые мы упоминали выше. Будем откровенны, iPhone мечтают купить многие. Однако, отдать более тысячи долларов за смартфон на старте продаж могут позволить себе единицы. По крайней мере в Украине.

Если же вы планируете купить флагман, но не отдавать за него все деньги, рекомендуем обратить внимание на модель iPhone Xs. Ведь со старта продаж он потерял в цене ровно половину – 20 тысяч гривен.

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iPhone Xs подешевел вдвое

Смартфон имеет 5,8-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2436х1125 пикселей. Вверху все еще размещена широкая "монобровь" (вырез для фронтальной камеры и других датчиков).

iPhone Xs работает на 6-ядерном процессоре А12 Bionic, который на 30% быстрее и на 40% энергоэффективнее своего предшественника А11.

Смартфон получил двойную основную камеру:

Основную на 12 мегапикселей

Телеобъектив также на 12 мегапикселей.

Фронтальная камера iPhone имеет разрешение 7 мегапикселей.

Кстати, версия, которая уже есть на украинском рынке, имеет долгожданную поддержку двух SIM-карт (одна из них электронная).

Интересно, что самым популярным смартфоном в 2019 году стала самая молодая версия серии 2018 года – iPhone Xr. В Украине его можно приобрести за 18 999 гривен. Но мы советуем обратить внимание именно на iPhone Xs. Ведь заплатив всего на тысячу гривен больше, вы получите лучшую разрешенее экрана, двойную основную камеру и меньшие рамки, а значит большую рабочую площадь экрана.

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