Смартфоны Vivo смогут спасать жизни людей

Компания Vivo, которая планировала выпустить новую оболочку JoviOS для своих смартфонов, отказалась от этого плана. Вместо этого она выпустила новую версию своего существующего пользовательского интерфейса Funtouch под названием FunTouch OS 10.

Сяо Чжуге (Xiao Zhuge), руководитель команды разработчиков FunTouch OS, сообщил, что сейчас работает над новой функцией под названием "Предупреждение о землетрясении" (Earthquake Warning), рассказывает Gizmochina.

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В ближайшие пару недель эта функция будет проходить внутреннее тестирование. Это указывает на то, что уже совсем скоро ее смогут опробовать владельцы смартфонов Vivo.

Почему это важно

Эта функция для смартфонов Vivo похожа на функцию предупреждения о землетрясении, которую Xiaomi выпустила с последней версией фирменной оболочки MIUI 11. Xiaomi утверждает, что смартфоны с MIUI 11 и даже телевизоры Mi TV могут предупреждать пользователей о надвигающейся опасности, причем опережение может составлять от нескольких секунд до нескольких десятков секунд. Этого времени часто хватает, чтобы спасти как можно больше жизней.



Смартфоны Vivo будут предупреждать о стихийных бедствиях и землетрясениях

Смартфоны Vivo будут не только предупреждать о землетрясении, но и предоставлять информацию о ближайшем убежище, контактные данные для экстренных случаев, медицинские контакты и информацию о спасательных работах, которая должна помочь в критической ситуации.

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