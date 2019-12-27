24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Смартфоны Vivo смогут спасать жизни людей

18 Читати новину українською

Компания Vivo, которая планировала выпустить новую оболочку JoviOS для своих смартфонов, отказалась от этого плана. Вместо этого она выпустила новую версию своего существующего пользовательского интерфейса Funtouch под названием FunTouch OS 10.

Сяо Чжуге (Xiao Zhuge), руководитель команды разработчиков FunTouch OS, сообщил, что сейчас работает над новой функцией под названием "Предупреждение о землетрясении" (Earthquake Warning), рассказывает Gizmochina.

Интересно: Android 11 научит смартфоны снимать видео по-новому

В ближайшие пару недель эта функция будет проходить внутреннее тестирование. Это указывает на то, что уже совсем скоро ее смогут опробовать владельцы смартфонов Vivo.

Почему это важно

Эта функция для смартфонов Vivo похожа на функцию предупреждения о землетрясении, которую Xiaomi выпустила с последней версией фирменной оболочки MIUI 11. Xiaomi утверждает, что смартфоны с MIUI 11 и даже телевизоры Mi TV могут предупреждать пользователей о надвигающейся опасности, причем опережение может составлять от нескольких секунд до нескольких десятков секунд. Этого времени часто хватает, чтобы спасти как можно больше жизней.


Смартфоны Vivo будут предупреждать о стихийных бедствиях и землетрясениях

Смартфоны Vivo будут не только предупреждать о землетрясении, но и предоставлять информацию о ближайшем убежище, контактные данные для экстренных случаев, медицинские контакты и информацию о спасательных работах, которая должна помочь в критической ситуации.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Рождественская гонка биатлона 2019: расписание и где смотреть
сегодня
3294
Автор: Михаил Года
Теги: Техно Смартфоны Vivo Новости Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
26 декабря 20:11 Украли смартфон: что делать и как его отследить
Назар Токар 504
26 декабря 08:06 Что украинцы ищут в интернете: интересная статистика от Google
Ірина Полицька 924
25 декабря 21:02 Обзор смартфона Xiaomi Redmi 8A – мощная батарея и низкая цена
Назар Токар 859
24 декабря 21:12 Прорывы года: самые большие успехи украинских стартапов в 2019
Юлія Бабич 272
24 декабря 18:08 Обзор Xiaomi Mi Band 4: недорогой фитнес-трекер с качественным аккумулятором
Назар Токар 121
Новости
Больше новостей
Залиште відгук