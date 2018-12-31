Смартфоны Xiaomi Mi 9 и Mi Mix 4 получат невероятную камеру: детали

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Смартфоны Xiaomi Mi 9 и Mi Mix 4 получат невероятную камеру
Смартфоны Xiaomi Mi 9 и Mi Mix 4 получат невероятную камеру / Фото из свободных источников

Компания Xiaomi уже анонсировала выход 5G-версии смартфона Mi Mix 3, который получил процессор Snapdragon 855. Однако китайский производитель не планирует останавливаться только на этом флагмане. В сети появилась свежая информация о будущих устройствах Xiaomi Mi 9 и Xiaomi Mi Mix 4.

Об этом сообщает GSMArena.

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По словам аналитиков, Xiaomi Mi 9 станет первым смартфоном компании с тройной камерой. Его обеспечат новейшим сенсором Sony IMX586 на 48 Мп и двумя дополнительными модулями с разрешением 13 и 16 Мп.

Что касается Xiaomi Mi Mix 4, то этот смартфон также должен получить тройную камеру, одна из которых представлена объективом-перископом для оптического зума. При этом модуль не будет выпирать из корпуса устройства.

Xiaomi Mi 9
Концепт смартфона Xiaomi Mi 9

Также ожидается, что оба смартфона будут построены на базе новейшего процессора Snapdragon 855. Появится ли в них 5G-модем пока неизвестно. Возможно, производитель выпустит отдельные версии с поддержкой сетей пятого поколения.

 

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Теги: Xiaomi Техно Смартфоны Китай Snapdragon 855 Qualcomm
Источник: Техно
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