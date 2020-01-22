Смертельная пневмония в Китае: Xiaomi будет информировать о распространении эпидемии

В прошлом году смартфоны фирмы Xiaomi получили функцию предупреждения о землетрясениях. Сейчас же компания первой предложила пользователям своих смартфонов мониторинг в реальном времени за распространением опасного коронавируса.

Эпидемия началась именно в Китае, по данным на 22 января зафиксировано 222 подтвержденных случая заражения вирусом 2019 nCoV. Кроме этого также зарегистрировано 9 смертей вызванных вирусом. Официально сообщается, что вирус передается от человека к человеку.

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Как Xiaomi собирается предотвратить эпидемию

ВОЗ провела экстренное заседание по обсуждению опасной ситуации, поэтому проблема действительно серьезная. Национальный институт здравоохранения США (NIH) начал работу над вакциной против нового вируса. Поэтому Xiaomi предложила простой инструмент для отслеживания эпидемиологической ситуации, связанной с 2019-nCoV.

Пользователь может либо ввести голосовой запрос помощнику ("эпидемия пневмонии в реальном времени”), либо нажать на соответствующую иконку в меню, которое открывается свайпом вправо с рабочего стола.



Новая функция информирует о распространении эпидемии в режиме реального времени

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В каких странах зафиксированы случаи заражения

– Таиланд. Ранее издание BBC сообщало, что туристка прибыла из Уханя в Таиланд (Бангкок) 8 января, где была госпитализирована. Ни один другой пассажир не был заражен. Кроме того, совсем скоро, 25 января, в Китае начнется празднование Нового года. В этот период многие жители отдыхают за рубежом;

– Япония. Впоследствии еще в одной стране подтвердили заболевание. 30-летний уроженец Китая, проживающий в Японии, заразился коронавирусом после того, как посетил Ухань;

– Южная Корея;

– Гонгонг;

– Вероятно заражение 5-летнего ребенка на Филиппинах;

– Тайвань;

– CША сообщили о первой вспышке коронавируса в Вашингтоне.

Что такое коронавирус?Это род вирусов, размножающихся в цитоплазме инфицированных клеток. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.

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