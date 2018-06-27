СМИ: инвесторы хотят уволить Цукерберга с поста главы Facebook

Инвесторы компании Facebook планируют требовать увольнения основателя соцсети Марка Цукерберга с поста главы правления.

Об этом сообщают журналисты Business Insider.

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Инвесторы владеют акциями компании на общую сумму 3 миллиарда долларов. Они, в частности, недовольны способом управления Facebook, особенно на фоне недавних скандалов с президентскими выборами США и компанией Cambridge Analytica.

У нас есть обеспокоенность относительно структуры совета правления, с которыми компания, кажется, не готова разобраться и которые могут привести к рискам: репутационным, регуляторным и тому подобное,

– заметил акционер Скотт Стингер.

При этом, проблемы не решаются, так как корпоративная структура компании делает Цукерберга неприкосновенным в роли исполнительного директора и главы правления.

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