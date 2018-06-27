СМИ: инвесторы хотят уволить Цукерберга с поста главы Facebook

171 Читати новину українською
Инвесторы хотят уволить Цукерберга
Инвесторы хотят уволить Цукерберга / Time

Инвесторы компании Facebook планируют требовать увольнения основателя соцсети Марка Цукерберга с поста главы правления.

Об этом сообщают журналисты Business Insider.

Читайте также: Соцсети и лечение: как Facebook и YouTube меняют нашу медицину

Инвесторы владеют акциями компании на общую сумму 3 миллиарда долларов. Они, в частности, недовольны способом управления Facebook, особенно на фоне недавних скандалов с президентскими выборами США и компанией Cambridge Analytica.

У нас есть обеспокоенность относительно структуры совета правления, с которыми компания, кажется, не готова разобраться и которые могут привести к рискам: репутационным, регуляторным и тому подобное,
– заметил акционер Скотт Стингер.

При этом, проблемы не решаются, так как корпоративная структура компании делает Цукерберга неприкосновенным в роли исполнительного директора и главы правления.

Больше публикаций, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Интернет Facebook Соцсети Марк Цукерберг
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Непревзойденный Google: какие компании "затопил" известный поисковик в 1990 годах
сегодня 08:05 Непревзойденный Google: какие компании "затопил" известный поисковик в 1990 годах
Блог Медіа 55
Кто такой Сундар Пичаи: обычный индийский мальчик, который стал директором огромной корпорации
27 сентября 17:30 Кто такой Сундар Пичаи: обычный индийский мальчик, который стал директором огромной корпорации
Анастасія Можаровська 491
Instagram покинули его основатели: в чем конфликт и что будет с соцсетью
27 сентября 16:02 Instagram покинули его основатели: в чем конфликт и что будет с соцсетью
Блог Медіа 219
День рождения Google: полезные советы, чтобы "гуглить" правильно
27 сентября 15:02 День рождения Google: полезные советы, чтобы "гуглить" правильно
Блог Медіа 785
Самые лучшие альтернативы беспроводных наушников AirPods
26 сентября 19:02 Самые лучшие альтернативы беспроводных наушников AirPods
Блог Медіа 399
Сколько времени надо работать, чтоб заработать на новый iPhone Xs: инфографика
26 сентября 16:11 Сколько времени надо работать, чтоб заработать на новый iPhone Xs: инфографика
626
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук