Сможет ли искусственный интеллект превзойти человека: Джек Ма о будущем

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Джек Ма
Джек Ма / Medium

Основатель Alibaba Group Джек Ма выступил на Киевском международном экономическом форуме. Кроме советов для украинских бизнесменов предприниматель рассказал о своем видении будущего и отношении к искусственному интеллекту.

Искусственный интеллект и человек. Существует устоявшееся мнение, что вскоре роботы на базе искусственного интеллекта полностью заменят людей на рабочих местах. Некоторые люди придерживаются мнения, что машины в ближайшем будущем и вообще поработят все человечество. Однако самый богатый человек Китая, успешный бизнесмен и основатель группы компаний Alibaba Group Джек Ма придерживается несколько иного мнения.

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Известный китаец убежден, что люди просто не могут создать что-то более умнее, чем они сами.

Люди используют свой мозг меньше чем на 7%. Вы действительно думаете, что мы можем создать что-то такое, что будет умнее нас?
– отметил Джек Ма.

Будущее и образование. Кроме того, во время своего выступления предприниматель рассказал, каким он видит будущее. Он подчеркнул, что технологий не стоит бояться, их нужно использовать в своих целях и в свою пользу. Также Джек Ма подчеркнул, что даже в далеком будущем машинам не удастся заменить людей.

У машин есть чипы, а у людей есть сердца. Ничто не заменит человеческого сердца. Проблема в том, что вы недостаточно хороши в своей работе. Если это действительно так, тогда найдутся лучше вас,
– заметил известный китаец.

Также глава Alibaba рассказал о том, как можно избежать превосходства искусственного интеллекта над человеком. Он убежден, что начинать нужно со школ, садиков и университетов. Джек Ма подчеркнул, что нужно изменить систему образования и делать акценты на других ценностях у детей.

В будущем машины станут умнее: они не будут уставать, будут лучше учиться. Для того, чтобы наши дети были лучше машин, нам нужно научить их креативности и инновационности. Тогда они будут значительно лучше машин. Искусственный интеллект не нужно бояться, вы всегда можете стать лучше него,
– резюмировал Джек Ма.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Джек Ма в Украине Новости Техно Техно Искусственный интеллект
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