Snap купила стартап украинца Teleport за 8 миллионов долларов

Американская компания Snap, разработавшая мессенджер Snapchat, купила стартап Teleport Future Technologies. Он известен по приложению Teleport, которое реалистично меняет цвет волос на фото.

Об этом пишет Liga.net.

Американцы заплатили за стартап 8 миллионов долларов (почти четверть миллиарда гривен). СЕО и сооснователь Teleport 20-летний украинец Владислав Уразов. Он родился и вырос в Одессе, но сейчас работает в Москве. Вместе с ним в проекте работают другие украинцы.

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Часть команды, в частности, разработчики Teleport, переезжают в США, где продолжат работу в офисе Snap. По итогам операции, 20-летний Уразов стал долларовым миллионером.

Как работает Teleport

Что такое Teleport? Это приложение, которое позволяет примерить на фото разные оттенки и цвет волос. Также приложение может изменить фон и размыть его. Приложение может поместить на фото Эйфелеву башню, поменять цвет, сделать размытый фон и тому подобное.

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