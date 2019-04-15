SnapChat посвятил фильтр Игре престолов: в чем его особенность

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SnapChat посвятил фильтр Игре престолов: в чем его особенность
SnapChat посвятил фильтр Игре престолов: в чем его особенность / SnapShat

HBO отметил выход финального сезона "Игры престолов" новым фильтром в SnapChat. Фильтр Landmarker позволяет пользователю приложения увидеть, как дракон приземляется на нью-йоркский Флетайрон-билдинг и небоскреб покрывается льдом.

Эта опция будет доступна всем пользователям SnapСhat, которые будут находиться вблизи этого здания с 14-го по 21 апреля.

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Чтобы воспользоваться ею, нужно будет подойти к небоскребу, открыть приложение, навести камеру на здание, выбрать фильтр "Игра престолов".

Смотрите видео, как работает этот фильтр:

Также есть возможность "приземлить" дракона и на другие мировые достопримечательности – Эйфелеву башню, Букингемский дворец.

Этой возможностью воспользовались и в Чикаго:

Игра престолов в SnapChat в Чикаго. Фото//instagram @olka.gamolka

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Теги: Новости Техно Техно Игра престолов Интернет Приложения
Источник: Техно 24
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