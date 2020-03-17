Snapdragon 865 получит революционную технологию обработки видео

Инженеры неоднократно доказывали, что на качество мобильной съемки влияет не только разрешение камеры и количество датчиков, но и программное обеспечение. Компания Imint совместно с Qualcomm объявили о разработке технологии, которая значительно повысит качество обработки видео на смартфонах с флагманским процессором Snapdragon 865.

Шведская компания Imint специализируется на производстве программного обеспечения, связанного с обработкой видео. Ее решение уже используют такие бренды, как Huawei, Vivo, Oppo, OnePlus, Xiaomi и другие производители смартфонов, отмечает gizchina.

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Революционный алгоритм

Последней наработкой Imint стало программное обеспечение Vihance Selfie Mode, которое использует алгоритмы искусственного интеллекта для распознавания лица и его непрерывного отслеживания в кадре.

В партнерстве с Qualcomm Imint планирует специально оптимизировать эту технологию для процессоров Snapdragon 865, используя чип обработки изображений Qualcomm Spectra 480 ISP, что значительно повышает точность распознавания.

Видео демонстрации работы режима Vihance Selfie Mode:

Представители компаний отметили, что новый режим Selfie Mode – одна из базовых технологий, с которой и решили начать работу инженеры. В планах Imint и Qualcomm – улучшение работы стабилизации, совместное использование нескольких камер и динамическое уменьшение размытия при съемке в движении.

Все улучшения в перспективе появятся на смартфонах, работающих на базе платформы Qualcomm, при условии лицензирования. Таким образом, наличие в устройстве флагманского процессора еще не гарантирует поддержку гаджетом новых алгоритмов обработки.

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