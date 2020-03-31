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СНБО разработал карту распространения коронавируса в Украине и мире

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Ілюстративне фото / Unsplash

Интерактивная карта содержит данные о количестве лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, количество умерших и тех, кто выздоровел. Информация, приведенная в интерактивной карте, обновляется ежедневно.

Головним ситуаційним центром України створено електронну карту поширення коронавірусу в Україні та світі. Про це прес-служба РНБО повідомила у твітері.

Важливо Кількість хворих на коронавірус в Україні: онлайн-карти, що моніторять ситуацію

Інтерактивна карта поширення COVID-19 доступна за посиланням.

На карті щодня оновлюються статистичні дані щодо лабораторно підтверджених випадків захворювання; кількості хворих; кількості тих, хто одужав; кількості померлих; кількості підозр стосовно ймовірного інфікування в Україні. Також наводиться інформація про ситуація у світі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Михаил Года
Теги: Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине СНБО Новости Техно Техно Интернет
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