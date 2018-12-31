Снимки и характеристики смартфона Xiaomi Redmi 7 появились в сети

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Характеристики Xiaomi Redmi 7
Характеристики Xiaomi Redmi 7 / igeekphone.com

Издание Igeekphone обнародовало характеристики и концепт-артами смартфона Xiaomi Redmi 7. Характеристики и изображения созданы на основе слухов и утечек.

Как пишет Igeekphone, тыльная панель Xiaomi Redmi 7 несколько похожа на недавно представленный Xiaomi Mi Play. Там размещена основная камера с двумя датчиками на 12 и 5 Мп и сканер отпечатков пальцев.

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На лицевой панели имеется каплевидный вырез, где размещена фронтальная камера с разрешением 8 Мп. Диагональ экрана составляет 5,8 дюйма.

Будущая новинка будет работать на процессоре Snapdragon 710 в паре с 3/ или 6 ГБ оперативной памяти и 32 или 64 ГБ флеш-памяти.

Емкость аккумулятора составит 4000 мач.

Новый смартфон Xiaomi Redmi 7 могут представить уже в начале этого года.

Xiaomi Redmi 7

Такой вид может иметь Xiaomi Redmi 7

 

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Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: Техно
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