Со второй попытки SpaseX Dragon пристыковался к МКС

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Грузовой космический корабль SpaseX Dragon
Грузовой космический корабль SpaseX Dragon / www.nasa.gov/

8 декабря грузовой космический корабль США SpaseX Dragon пристыковался к Международной космической станции (МКС) со второго раза.

Об этом сообщили в NASA.

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Экипаж МКС захватил корабль со второй попытки в связи с нарушением космической связи через спутник-ретранслятор. Поэтому схватить грузовой корабль удалось только с помощью руки-манипулятора Canadarm-2.

Старт SpaseX Dragon был осуществлен с базы американских ВВС на мысе Канаверал во Флориде.

Запуск SpaseX Dragon
Запуск SpaseX Dragon

Грузовой космический корабль доставил на МКС более 2,5 тонн грузов, в том числе продукты питания и материалы для научных экспериментов.

Міжнародна конфігурація космічної станціїМеждународная конфигурация космической станции

В января 2019 года Dragon должен вернуться на Землю с более 1,5 тоннами килограммов исследований, оборудования и снабжения экипажа.

Напомним, что 4 декабря SpaceX успешно запустила первую ступень ракеты Falcon 9 третий раз за этот год. Это стало рекордным показателем для компании.

Теги: Техно Космос NASA SpaceX МКС
Источник: Техно
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