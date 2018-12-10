Со второй попытки SpaseX Dragon пристыковался к МКС

8 декабря грузовой космический корабль США SpaseX Dragon пристыковался к Международной космической станции (МКС) со второго раза.

Об этом сообщили в NASA.

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Экипаж МКС захватил корабль со второй попытки в связи с нарушением космической связи через спутник-ретранслятор. Поэтому схватить грузовой корабль удалось только с помощью руки-манипулятора Canadarm-2.

Старт SpaseX Dragon был осуществлен с базы американских ВВС на мысе Канаверал во Флориде.



Запуск SpaseX Dragon

Грузовой космический корабль доставил на МКС более 2,5 тонн грузов, в том числе продукты питания и материалы для научных экспериментов.

Международная конфигурация космической станции

В января 2019 года Dragon должен вернуться на Землю с более 1,5 тоннами килограммов исследований, оборудования и снабжения экипажа.

Напомним, что 4 декабря SpaceX успешно запустила первую ступень ракеты Falcon 9 третий раз за этот год. Это стало рекордным показателем для компании.