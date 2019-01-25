Соцсети "выманивают" у пользователей все больше личной информации: исследования

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Как соцсети выманивают личную информацию
Как соцсети выманивают личную информацию / unsplash.com

Норвежские исследователи провели исследование, в котором разоблачили махинации Facebook, Google и Microsoft. Собранные данные уже передали европейским чиновникам и требуют расследовать факты нарушения приватности пользователей.

Как пишет knife.media, худший результат показали Facebook и Google. Первая проблема кроется в настройках по умолчанию. При регистрации пользователь соглашается на условия, а чтобы избавиться от лишних галочек, нужно разобраться в настройках.

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При этом, если пользователь отказывается от какого-то пункта, то некоторый функционал Facebook будет недоступен. Например, можно пропустить фотографию с друзьями, если отключить распознавание лиц на снимках, опубликованных сторонними.

via GIPHY

Такая же ситуация и с другими приложениями – пользоваться некоторыми сервисами без отключения некоторых настроек практически невозможно.

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Теги: Соцсети Техно Facebook Google Интернет
Источник: Техно
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