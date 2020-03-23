SoftServe выделит 10 миллионов гривен на борьбу с коронавирусом в Украине

Компания SoftServe готова выделить 10 миллионов гривен для поддержки медицинских учреждений в борьбе с пандемией коронавируса. Средства перечислят в корпоративный благотворительный фонд "Открытые глаза", оттуда их направят на решение медицинских потребностей в тех локациях, где расположены офисы компании (Львов, Киев, Днепр, Черновцы, Ивано-Франковск, Харьков, Ровно).

Финансовая помощь

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"Украинским предпринимателям сейчас очень важно сплотиться, как мы всегда делаем в непростые времена. Мы должны объединиться, чтобы поддержать медицинскую систему на всех уровнях, и помочь выдержать удар и уберечь население от пандемии или ее последствий", – отметил соучредитель и член Совета директоров SoftServe, а также руководитель корпоративного Благотворительного фонда "Открытые глаза" Тарас Вервега.

Мы собрали отдельную команду людей, которая целенаправленно работает над изучением ситуации в тех городах, где расположены наши офисы и изучает наиболее насущные потребности, необходимость в медицинской технике, лекарствах и т. п, и совместно с медицинскими учреждениями определяет наиболее горячие нужды, на которые мы будем реагировать максимально быстро,

– добавил Вервега.



Компания SoftServe – одна из крупнейших на украинском IT-рынке

Какие меры уже действуют в SoftServe

Для предотвращения риска распространения вируса, а также обеспечение безопасности работников компании, в компании прибегли к следующим шагам:

Все офисы и свыше 8 тысяч сотрудников SoftServe работают в удаленном режиме: несколько офисов компании уже закрыты на карантин, в других люди забирают домой компьютерное оборудование работы по дому.

Сформирован кризисный комитет, который на постоянной основе мониторит ситуацию и принимает необходимые решения для обеспечения безопасности работников и адаптацию операционных процессов компании под новые условия работы.

Полностью отменены командировки, работникам рекомендовано воздержаться также от личных поездок на время карантина.

Установлен обязательный 2-недельный карантин для всех работников, вернувшихся из командировок или частных путешествий.

Компания отменила или перевела в онлайн-формат все внешние обучающие события. Все внутренние корпоративные обучения, а также совещания проходят в онлайн-режиме.

Все курсы SoftServe IT Academy, готовящие студентов к старту работы в ИТ, переведены в онлайн-формат.

Компания отозвала и вернула домой до закрытия границ всех работников, находящихся в командировках и отпусках.

Что известно о SoftServe?Это ведущая украинская ИТ-компания, работающая в сфере разработки программного обеспечения и предоставления консультационных услуг. SoftServe является одной из крупнейших компаний-разработчиков программного обеспечения в Центральной и Восточной Европе и входит в тройку крупнейших ИТ-компаний Украины. Более 8 000 сотрудников работают в европейских и американских офисах компании, расположенных в 12 странах.



Главные офисы компании расположены во Львове и Остине (штат Техас, США). Центры разработки компании расположены во Львове, Киеве, Днепре, Харькове, Ровно, Ивано-Франковске, Черновцах, Софии (Болгария) и Вроцлаве, Белостоке, Гливице, Варшаве (Польша).

Что важно знать о Covid-19 в Украине и мире

Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии, вирус распространился практически по всему миру. Наиболее опасной среди европейских стран стала Италия. Там болезнь обнаружили в 59 138 человек, а умерло от нее 5 476 больных. На территории Украины уже зафиксировали 73 лабораторно подтвержденных случаев заражения опасным вирусом, 3 из них оказалось смертельным, кроме того одному пациенту удалось вылечиться от болезни.



Симптоми коронавируса / Инфографика 24 канала

Covid‑19 стал седьмым вирусом такого типа, которым может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 14 765 человек, в целом заболели 341 722 человек (данные по состоянию на утро 23 марта 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 98 869 человек выздоровели от коронавируса.

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