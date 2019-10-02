Что такое сокет: главные вопросы и ответы на них

Вероятно, вы хоть раз слышали от друга гика слово "сокет", однако никак не могли понять, что это такое. Термин "сокет" в переводе с английского означает "разъем". Легче не стало? Тогда мы попробуем вам объяснить что же это такое.

Что такое сокет?

Понятие "сокет" применяют как для обозначения разъема под процессор в материнской плате, так и для определения конечной точки соединения в IP-сетях. Именно об этих сокетах пойдет дальше речь.

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Программные сокеты

Первые сокеты – чисто программные. Так называются конечные точки соединений в IP-сетях (например, в Интернете) – виртуальные объекты, с которыми часто имеют дело программисты, но практически никогда даже и не подозревают пользователи.

Фактически, каждый сокет описывается практически полностью уникальной комбинацией из протокола (TPC, UDP и тому подобное.), IP-адреса и номера порта, который используется при соединении. Сокеты могут существовать не только в виде конечных точек взаимодействия с IP-протоколами – в

UNIX-системах они используются также для взаимодействия между процессами, которая может происходить и на одном отдельно взятом компьютере. Официально такие сокеты называются POSIX Local IPC Sockets.



Сокеты от разных производителей имеют существенные различия

Впервые технология сокетов была предложена в 1983 году в университете Беркли, Калифорния. Как видите, идея оказалась удачной и живучей – с тех пор сокеты успешно используются не только в UNIX-подобных операционных системах, но и в Windows, а также в независимых от используемой платформы технологиях создания приложений – например, в том же языке программирования Java.

Сокеты в материнской плате и чем они отличаются

Теперь поговорим о втором значении термина сокет. Так называют разъем, который используется для установки центрального процессора на материнскую плату. Такие разъемы отличаются тем, что они практически не совместимы друг с другом – каждый вид сокета подходит только для установки определенных видов процессоров, поддерживаемых данной материнской платой.

Сокет нужен именно для того, чтобы можно было с легкостью заменить вышедший из строя процессор или апгрейдить систему более производительным процессором.

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На физическом уровне, сокеты отличаются количеством контактов, типом контактов, расстоянием креплений для процессорных кулеров и множеством других мелочей, которые и делают практически все сокеты несовместимыми. Также, есть технологические отличия: наличие различных дополнительных контроллеров, более высокие параметры производительности, поддержка интегрированной графики в процессоре и тому подобное.

Определить сокет можно заглянув в характеристики материнской платы

Как уже говорилось выше, подбор сокета – важная часть сборки системы. Если будет подобран процессор, который ориентирован на другой сокет, чем в материнской плате, то система работать не будет, если вообще процессор встанет в несовместимое гнездо.

Поэтому при покупке материнской платы и процессора, сначала выбирайте процессор, а затем уже ищите под него материнскую плату с совместимым сокетом. Список поддерживаемых процессоров можно найти на официальном сайте производителя материнской платы, чтобы остаточно убедиться в совместимости той или иной модели.

Сокеты Intel

Динамика обновления сокетов для процессоров Intel, на порядок выше, чем в тех же сокетов новых процессоров AMD. В рамках своей предпоследней серии процессоров, появилось целых три новых сокета, причем они полностью несовместимы.



Как выглядит сокет Intel

Все это одновременно и хорошо, и плохо. Хорошо тем, что с частым обновлением сокетов и выпуском под каждую (даже) часть линейки процессоров, мы можем наблюдать увеличение производительности и более специфическую заточку под конкретную модель.

А вот жирный минус в том, что довольно трудно делать апгрейд, когда каждая новая серия процессоров идет под новый сокет, приходится менять не только процессор, но и материнскую плату.

Сокеты AMD

Политика компании AMD, в этом плане более консервативна. Несколько гнезд имеют совместимость благодаря сериям с "+". К примеру, Socket AM2 совместим с AM2+, что дает более широкие возможности для апгрейда, но вместе с этим, это немного неприятное топтание на одном месте, что не позволительно для IT-сферы.



Как выглядит сокет AMD

Как определить какой у вас сокет?

Остается лишь один нераскрытый вопрос: как определить какой у вас сокет. Обычно, сделать это довольно просто при условии что работает ОС Windows на компьютере, причем возможно использовать как встроенные средства системы, так и сторонние программы.

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Чтобы воспользоваться средствами Windows для того, чтобы определить тип разъема (сокет), выполните следующее:

Нажмите клавиши Win + R на клавиатуре компьютера и введите msinfo32 (после этого нажмите Enter). Откроется окно с информацией об оборудовании. Обратите внимание на пункты "Модель" (здесь обычно указана модель материнской платы, но иногда значение нет), и (или) "Процессор". Откройте Google и введите в поисковую строку или модель процессора, или модель материнской платы. Первые же результаты поиска приведут вас на официальные страницы информации о процессор или материнскую плату. Для процессора на сайте Intel в разделе "Технические требования корпуса" вы увидите поддерживаемые разъемы (для процессоров AMD официальный сайт не всегда оказывается первым в результатах, но среди имеющихся данных, например, на сайте cpu-world.com вы сразу увидите сокет процессора). Для материнской платы сокет будет указан как один из основных параметров на сайте производителя.

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