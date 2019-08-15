Солнце создало мощную межпланетную волну

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Солнце создало мощную межпланетную волну
Солнце создало мощную межпланетную волну / volynnews.com

Ученые NASA смогли зафиксировать межпланетную волну, которую создало Солнце. Впервые в истории удалось сделать высококачественные замеры феномена.

Как пишет Newsweek, эта волна образовалась в результате выброса Солнцем луча заряженных частиц. Это явление известно как "солнечный ветер". Он может двигаться с разной скоростью.

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При этом, когда два потока движутся с разной скоростью и сталкиваются между собой, то возникает ударная волна. Ее эффект распространяется по всей Солнечной системе.

Чем интересно исследование? Если ученым удастся понять природу межпланетных волн, то это может помочь пролить свет на большие феномены во Вселенной.

via GIPHY

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Теги: Техно Новости Техно Солнце Космос
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