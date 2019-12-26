Солнечное затмение 26 декабря: самые яркие фото и видео из соцсетей

Солнечное затмение 26 декабря 2019 года лучше всего было видно в Сингапуре, Саудовской Аравии и Индии. К сожалению, украинцы не могли видеть это явление. Поэтому мы собрали яркие фото и видео солнечного затмения, которыми поделились очевидцы в соцсетях.

Это было пятым затмением в 2019 году. Солнечное затмение началось в 4:29:53 по киевскому времени. А фаза полного затмения произошло в 7:17:46 по киевскому времени. Максимальная фаза длилась 3 минуты 40 секунд.

Читайте также: Лунный календарь на декабрь 2019

Где видели затмение

Got a shot using iphone6s and a piece of glass. Thanks dad. You're amazing #solareclipse2019 pic.twitter.com/WF5pqK5LDF — leira mae villahermosa (@septhermosa) 26 грудня 2019 р.

Лучше всего это солнечное затмение было видно на территории Азии, востоке Африки и севере Австралии.

А вот в Европе, Турции, севере России, Камчатке, Дальнем Востоке, Сахалине и Курильских островах, а также в Украине солнечное затмение видно не было.

Что такое солнечное затмение?

Солнечное затмение -это астрономическое явление, во время которого Луна закрывает (полностью или частично) Солнце, поэтому его нельзя увидеть с Земли.



Солнечное затмения 26 декабря еще называют кольцевым. В этом случае Луна проходит по диску Солнца, но меньше Солнца в диаметре, поэтому не может скрыть его полностью. В максимальной фазе затмения Солнце закрыто Луной, однако вокруг спутника видно яркое кольцо незакрытой части солнечного диска. Затмения такого типа происходят в среднем 14 раз за сто лет, а вот полные солнечные затмения – 60 раз за столетие.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно