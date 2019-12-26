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Солнечное затмение 26 декабря: самые яркие фото и видео из соцсетей

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Солнечное затмение 26 декабря 2019 года / Twitter/Abel Premnath

Солнечное затмение 26 декабря 2019 года лучше всего было видно в Сингапуре, Саудовской Аравии и Индии. К сожалению, украинцы не могли видеть это явление. Поэтому мы собрали яркие фото и видео солнечного затмения, которыми поделились очевидцы в соцсетях.

Это было пятым затмением в 2019 году. Солнечное затмение началось в 4:29:53 по киевскому времени. А фаза полного затмения произошло в 7:17:46 по киевскому времени. Максимальная фаза длилась 3 минуты 40 секунд.

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Где видели затмение

Лучше всего это солнечное затмение было видно на территории Азии, востоке Африки и севере Австралии.

А вот в Европе, Турции, севере России, Камчатке, Дальнем Востоке, Сахалине и Курильских островах, а также в Украине солнечное затмение видно не было.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boxing Day Annual Solar Eclipse 2019. . . It happened to be the 1st day of the 12th lunar month of the year of the pig , which means we are 1 lunar month away from Chinese New Year of the rat! . . Never witnessed any form of solar eclipse before today and it was breathtaking & magical at the same time. . Viewed from some random park and there were very very few people in the park which made the experience more surreal. . Thankful for the clear skies though the camera’s imaging processor might have been fried lol. . The next annular solar eclipse viewable in Singapore would be in 2063. The next full solar eclipse that is within travelling range from Singapore would occur across Australia on 22 July 2028. . : Canon 700D | 480mm zoom. Unedited (too lazy). . In other thoughts, would we be able to fly like #NathanPetrelli or time-travel like #HiroNakamura. Time to binge Heroes on #Netflix. . . #annularsolareclipse #annulareclipse #instagramsg #instagood #Singapore #solareclipse #solareclipse2019 #canonphotography #canon #boxingday #heroes #heroesreborn

Публикация от just_stitch (@just_stitch)

Что такое солнечное затмение?
Солнечное затмение -это астрономическое явление, во время которого Луна закрывает (полностью или частично) Солнце, поэтому его нельзя увидеть с Земли.

Солнечное затмения 26 декабря еще называют кольцевым. В этом случае Луна проходит по диску Солнца, но меньше Солнца в диаметре, поэтому не может скрыть его полностью. В максимальной фазе затмения Солнце закрыто Луной, однако вокруг спутника видно яркое кольцо незакрытой части солнечного диска. Затмения такого типа происходят в среднем 14 раз за сто лет, а вот полные солнечные затмения – 60 раз за столетие.

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Теги: Солнечное затмение Новости Техно Техно Космос
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