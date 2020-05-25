Sony может выпустить внешний оптический видоискатель для своих камер

В базе данных японского патентного ведомства появился патент, недавно выданный компании Sony. В патенте, заявка на который была подана 14 марта 2019 года, описан оптический видоискатель для цифровых камер.

Sony alpha rumors отмечает, что компания Sony ранее уже выпускала похожие изделия для цифровых камер, которые расширяли возможности гаджетов.

Интересно Xiaomi выпустила "супербатарейку" большой вместимости

Каким может быть видоискатель

Пока точно не известно, как будет выглядеть будущий внешний видоискатель для камер Sony. Одна компания ранее уже оснащала подобными расширениями свои камеры.

Это модель FDA-V1K для камеры RX1 и модель FDA-SV1 для камер Sony A5xxx-A6xxx, показанная на иллюстрации.

Видоискатели для камер Sony, которые компания делала раньше

А вот как выглядит изображение изобретения Sony в патентной заявке компании, которое удалось обнаружить в японском патентном ведомстве.

Описание функционирования внешнего видоискателя для камер Sony

Когда появятся видоискатели

Пока неизвестно, как скоро Sony собирается выпустить новый внешний оптический видоискатель для своих камер, но патент может свидетельствовать о наличии таких планов.