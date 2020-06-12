Компания Sony показали доступные игры для новой консоли PlayStation 5 и, конечно же, саму консоль. Презентация The Future of Gaming сначала была запланирована на 4 июня, позже ее перенесли на 11 июня.

Презентация началась в 23:00 по киевскому времени. 24 канал посмотрел ее и собрал интересные моменты.

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Дизайн PlayStation 5

Безусловно главным моментом презентации была презентация дизайна самой консоли PlayStation 5.



PlayStation 5 – версия с приводом и цифровая версия приставки без привода

Стоит отметить, что представленная консоль PlayStation 5 выглядит не так, как показывали утечки.

Главное из презентации

Консоль PlayStation 5 выйдет в двух версиях – обычная с дисководом и Digital, без дисковода. Показали не весь дизайн, а только элементы. Известно, что цвет будет только белый с синими вставками.

Вместе с приставкой в ​​продажу поступят фирменные док-станция, камера и пульт дистанционного управления. Дизайн геймпада DualSense Sony раскрыла еще в апреле.

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Характеристики Playstation 5 были объявлены в ходе презентации в марте. PS5 получила быстрый SSD-диск с моментальной загрузкой игр и обновлений. Внутри 8-ядерный процессор от AMD на архитектуре Zen2. Памяти установили 16 ГБ стандарта GDDR6. Графика – на базе AMD RDNA 2 с производительностью 10,28 терафлопс.

Дата релиза и цена

По слухам, игры, купленные на PS4, будут доступны и на PS5. Релиз ожидается в конце 2020 года. Стоимость пока не объявлена.