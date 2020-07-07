Sony представила телевизоры специально для игр
Компания Sony официально представила новую серию телевизоров Sony Bravia XH90. Это светодиодные модели, предназначенные специально для игровых консолей.
В линейку вошли 4 новые модели, которые будут воспроизводить игры в режиме 4K с частотой 120 к/с, передает en.letsgodigital.org.
К теме Realme Smart TV представили в Украине: цена недорогого телевизора
Что еще интересного
В новую серию Sony Bravia XH90 вошли 4 модели телевизоров с диагональю 55, 65, 75 и 85 дюймов. Они получили поддержку технологии Full Array Local Dimming & Boosting, которая динамично регулирует уровни яркости и контрастности в зависимости от активного контента.
Все 4 модели работают на базе процессора Sony X1 4K HDR. Они оснащены динамиком X-Balanced с поддержкой Dolby Atmos.
Sony Bravia XH90 работают под управлением операционной системы Android TV. Устройствами можно управлять с помощью Google Assistant. Здесь также предусмотрена фирменная технология Sony Acoustic Multi-Audio. Она делает так, чтобы пользователи слышали звук именно с того места на экране, откуда он доносится в видео.
Цены
- 55-дюймовый Sony KD-55XH90 стоит 1500 евро (43 500 гривен)
- Модель с диагональю 65 дюймов оценена в 1800 евро (52 200 гривен)
- За 75-дюймовый телевизор нужно заплатить 2500 евро (72 500 гривен)
- А самая большая модель с диагональю 85 дюймов обойдется в 3500 евро (101 500 гривен).