Sony и Microsoft теперь "друзья": что известно о новом соглашении компаний

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Sony и Microsoft подписали соглашение о сотрудничестве
Sony и Microsoft подписали соглашение о сотрудничестве / Unsplash

Две огромные технологические корпорации Sony и Microsoft анонсировали долговременное сотрудничество в области облачного гейминга и искусственного интеллекта. О таком решении компании объявили еще 17 мая, однако волна обсуждений среди геймеров и удивление среди сотрудников одной из компаний до сих пор не утихает.

Цель и детали сотрудничества. Как сообщает издание Bloomberg, компании поделятся друг с другом опытом и изобретениями, но не перестанут конкурировать в развлекательной индустрии.

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Sony начала переговоры с Microsoft без какого-либо участия команды PlayStation, а в это время менеджерам пришлось успокаивать шокированных сотрудников, убеждая их, что планы компании по выпуску консоли следующего поколения остаются в силе.

via GIPHY

Чем мотивировано такое решение? Похоже, Sony видит в распространении быстрого интернета по всему миру угрозу для своего бизнеса, ведь PlayStation приносит корпорации треть всего дохода. Аналогичным рискам подвергается и консоль от Microsoft.

Именно по этой причине, считают журналисты, вчерашним врагам пришлось так поспешно объединить свои силы против мощного конкурента в лице Google.

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Теги: Microsoft Новости Техно Техно IT-бизнес PlayStation Sony
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