От продавцов риса до гигантов рынка электроники: как развивалась компания Sony

Сейчас тяжело будет найти человека, который не имеет представления о компании Sony и ее продуктах. Японский производитель сейчас производит и игровые приставки, смартфоны, телевизоры, фотоаппараты и другую электронику, которая пользуется популярностью среди потребителей.

Техно 24 подготовил для вас историю бренда, который 7 мая отмечает 73 года с момента основания.

История Sony начинается сразу после окончания Второй Мировой войны, когда в сентябре 1945 года Масару Ибука вернулся в Токио. Для начала, Масару и его единомышленники сняли третий этаж в торговом центре.

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Правда годом основания компании принято считать 1946 год, ведь именно тогда талантливый предприниматель Акио Морита и молодой инженер Масару Ибука открыли в Токио небольшую мастерскую радиодеталей. "Токийская научно-исследовательская лаборатория", как назвали свое предприятие компаньоны, первое время выпускала приспособления, которые редко находили своего покупателя. А первым успехом компании стала разработка и серийный выпуск коротковолновых приставок к радиоприемникам.



Акио Морита – основатель компании Sony

Производство приемников шло прекрасно, но у людей не было денег, чтобы оплатить услуги компании. И тогда Ибука стал брать плату рисом, что в условиях голодной Японии было более чем уместно. Перепродавая рис Ибука задумался над домашними приборами, разработав и воплотив в жизнь прибор для приготовления риса.

Ибука и Морита не сразу нашли себя в бизнесе. Они жаждали создавать что-то принципиально новое, но сначала выпускали то приставки для радиоприемников, то электрические "рисовалки", то подушки с подогревом.

Поиски своего дела увенчались успехом через 3 года. В 1949 году Морита купил американский магнитофон, совместив приятное с полезным – и музыку можно было послушать, и приобретение разобрать и исследовать.

Носителем информации в магнитофоне служил ненадежный и дорогой провод, и японские инженеры вдохновились идеей создания ленточного магнитофона. Ленточный носитель имел более высокую точность воспроизведения и позволял легко менять запись: достаточно было вклеить новый фрагмент ленты в нужное место.



Масару Ибука – еще один основатель компании Sony

Идея нового товара не была воспринята сотрудниками компании "на ура" – слишком долго они выслушивали фантастические идеи Масару и уже не доверяли им. Было необходимо срочно доказать коллегам (а особенно бухгалтеру), что проект стоил денег и усилий.

Уже в 1950 году компания выпустила первый ленточный магнитофон. Он весил 35 килограмм и стоил 170000 иен, т. е. 472 доллара (отметим, технический специалист после университета тогда получал 30 долларов в месяц). Однако на этом разработчики не планировали останавливаться и уже в 1957 году представили первый транзисторный радиоприемник, однако под новым брендом – Sony.

Как появилось название компании Sony? Акио Морита и Масару Ибука осознавали возможность выхода на мировой рынок и стремились к этому всеми силами. Делая шаги к осуществлению своей мечты, компаньоны уделяли большое значение имиджу компании. Устаревшее название корпорации изменили на простое SONY (sonus – "звук", sonny – "сын", sunny – "солнечный").



Существует и другая версия происхождения названия компании. Она образовалась от комбинации латинского слова sonus ("звук") и английского словосочетания sunny boys ("солнечные ребята"; в английском варианте sonny-boys приобрело в японском значение "малолетние гении"). Кроме того, Морита старался найти слово, которого нет ни в одном языке мира. Поскольку в японском звуки "сон-ни" напоминают слово, обозначающее неуспешный бизнес (буквально: "потерять деньги"), было решено убрать одну из букв n.

По-настоящему удачным изобретением новосозданного бренда Sony стал первый японский транзисторный радиоприемник, который представили в 1957 году. Транзисторные радиоприемники во многом превзошли ламповые – они были компактными и лучше ловили сигнал. С этого времени начинается история компании как всемирно известного производителя различных аудиоустройств.

Sony – одна из первых японских корпораций, осуществивших прорыв на мировой рынок. Инновационные проекты, задуманные Акио Моритой, часто вызывали недоверие даже среди сотрудников компании, противоречили маркетинговым исследованиям рынка.

Но талантливый менеджер взял на себя труд по продвижению продукции, созданию мирового имиджа компании. Акио не верил отрицательным результатам исследований, убеждал коллег в перспективности инновационных разработок. Он считал, что предложение рождает спрос, и корпорация Sony должна стать создателем уникальных и неповторимых предложений.



Первый ленточный магнитофон Sony

Ведущий идеолог Sony Сигеру Кобаяси указывает, что корпорация управляется в соответствии "со строгим соблюдением дзен-буддистского принципа My", что делает управление эффективным.

В Sony данный принцип применяется для отказа от следования строгим планам. Менеджеру корпорации в соответствии с принципом Му необходимо проявлять "максимальную гибкость", что помогает менеджеру не стать бюрократом, а корпорации "избежать окостенения, несмотря на свои огромные размеры"

В 2001 году корпорация Sony создала совместное предприятие со шведской компанией Ericsson с целью производства собственных мобильных телефонов. В 2002 году вышел первый телефон Sony Ericsson. Постепенно добавляя свои изобретения в телефоны, Sony явила миру серии Walkman и Cyber-shot. Но в 2011 году Ericsson отказался от своей доли в партнерстве. Со следующего года все мобильные телефоны стали выпускаться исключительно под брендом Sony.

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В 2004 году учредили совместное с Samsung Electronics предприятие по производству жидкокристаллических дисплеев на тонкопленочных транзисторах S-LCD Corporation. Однако уже в 2012 году Sony продала свою долю корейским партнерам.

Еще одно совместное предприятие в сфере звукозаписи было образовано в 2004 году с немецкой компанией Bertelsmann AG, оно получило название Sony BMG. В 2008 году оно перешло под полный контроль Sony, а в 2009 году сменило название на Sony Music Entertainment.



Sony PlayStation 2 признана самой продаваемой игровой приставкой за все время

В 2012 году совместно с другими японскими производителями электроники (Toshiba, Hitachi), а также государственно-частной корпорацией INCJ было создано предприятие Japan Display, занимающееся производством экранов для мобильных устройств.

В том же году завершилась сделка по поглощению доли Ericsson в бывшем совместном предприятии Sony Ericsson. Началось активное продвижение продукции Sony на рынок Android-смартфонов и планшетов.

Долгое время руководителем компании оставался Кадзуо Хираи. Он начал свой путь в Sony в ее музыкальном подразделении в 1984 году, а затем переехал в США для работы в американском отделении компании. В 1995 году он перешел в американский отдел Sony Computer Entertainment, незадолго до запуска первой PlayStation, и уже в 2003 году занял пост генерального директора американского отделения Sony.



Кадзуо Хираи

Уже в 2006 вскоре после запуска PlayStation 3 Хираи сменил Кена Кутараги на посту главы игрового подразделения Sony. В 2012 году Хираи занял пост генерального директора Sony и развернул инициативу One Sony, которая упростила и повысила эффективность деятельности компании.

Однако еще в прошлом году Хираи передал свои полномочия бывшему финансовому директору Кеничиро Йошиди. Отметим, именно Хираи и Есида в свое время обеспечили переход Sony от убыточного производителя различных устройств к прибыльной компании, которая специализируется на электронных компонентах и игровых консолях.

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