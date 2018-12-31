Sony начала рассылать приглашения на CES 2019: что представит компания

Компания Sony начала рассылать приглашения на свою пресс-конференцию, которая состоится в рамках Consumer Electronic Show 2019. Старт самой выставки запланировали на 8 января, однако японский производитель запланировал свое мероприятие на "нулевой" день выставки (7 января), именно тогда происходят самые громкие анонсы.

Об этом сообщает Gizchina.

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Ничего конкретного в приглашении компании не говорится, но на пресс-конференции ожидается анонс сразу трех новых моделей смартфонов: Xperia XA3, Xperia XA3 Ultra и Xperia L3. Предыдущее поколение Xperia XA2 и Xperia L2 дебютировало как раз год назад – на CES 2018.

Sony Xperia XA3 приписывают 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9, процессор Snapdragon 660, 6 ГБ оперативной памяти и двойную основную камеру.



Приглашение на пресс-конференцию Sony

Sony Xperia XA3 Ultra должна получить 6.5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD + и соотношением сторон 18:9, чип Snapdragon 660, 4/6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ встроенной, а также двойную камеру.

Также существует высокая вероятность, что в рамках конференции мобильное подразделение Sony расскажет о своих планах по выпуску моделей с поддержкой 5G.

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