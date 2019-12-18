Sony неожиданно добавила в геймпад PlayStation 4 еще две кнопки

Компания Sony Interactive Entertainment анонсировала неожиданный аксессуар для геймпада DualShock 4. Это оригинальный контроллер для консоли PlayStation 4, который получил две дополнительные кнопки, которые можно отдельно настроить.

В официальном описании говорится, что DualShock 4 Rear Side Key Connection Board предназначен для геймеров, которые любят соревновательные игры. Этот новый аксессуар обеспечивает расширенные функции и высокую скорость, сохраняя при этом комфорт и привычные ощущения от беспроводного контроллера DualShock 4, сообщает Gizchina.

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Что может новый аксессуар

Аксессуар имеет гладкую форму и две высокочувствительные клавиши, которые располагаются на задней панели геймпада. Эти клавиши могут выполнять до 16 различных действий, при этом они обеспечивают отличную тактильную обратную связь.



DualShock 4 Rear Side Key Connection Board

Примечательно, что DualShock 4 Rear Side Key Connection Board оснащен черно-белым OLED-дисплеем, на который выводится информация о назначении кнопок в режиме реального времени. Настроить клавиши можно очень быстро, кроме того, можно сохранить до трех различных профилей. Продукт был протестирован и одобрен для всех игр PlayStation VR.

DualShock 4 Rear Side Key Connection Board поступит в продажу 16 января следующего года и будет предлагаться по цене 35 долларов.

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