Sony объявила дату выхода фильма Uncharted: детали

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Главную роль в Uncharted сыграет Том Холланд
Главную роль в Uncharted сыграет Том Холланд / Film.ru

Не так давно компания Sony объявила о своих планах экранизировать игры PlayStation. Отметим, заниматься лентами будет студия PlayStation Productions, а первым на экраны выйдет фильм по мотивам игры Uncharted.

Дата выхода. Как сообщает Hollywood Reporter, картина Uncharted станет предрождественским подарком для всех геймеров: премьера фильма назначена на 18 декабря 2020 года.

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Кто работает над фильмом? О сюжете пока известно не так много, а вот подробности о команде, которая занимается его производством, Sony не скрывает.

Роль Дрейка досталась Тому Холланду, который сыгрл Человека-паука в кинематографической вселенной Marvel. Режиссером выступает Дэн Трахтенберг, который известнен своей работой над "Кловерфилд, 10".

Трейлер игры Uncharted – смотрите видео

Конкуренция. Издание The Hollywood Reporter сообщает, что в прокате Uncharted ждет серьезная конкуренция: одновременно с адаптацией хита Sony на экраны выйдет бюджетный ремейк "Вестсайдской истории" (West Side Story) от Стивена Спилберга.

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Теги: Игры Кино PlayStation Sony Новости Техно Техно IT-бизнес
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