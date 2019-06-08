Sony объявила дату выхода фильма Uncharted: детали

Не так давно компания Sony объявила о своих планах экранизировать игры PlayStation. Отметим, заниматься лентами будет студия PlayStation Productions, а первым на экраны выйдет фильм по мотивам игры Uncharted.

Дата выхода. Как сообщает Hollywood Reporter, картина Uncharted станет предрождественским подарком для всех геймеров: премьера фильма назначена на 18 декабря 2020 года.

Читайте также: "Это легко сделать": авторы Red Dead Redemption 2 подогрели слухи о выходе PC-версии игры

Кто работает над фильмом? О сюжете пока известно не так много, а вот подробности о команде, которая занимается его производством, Sony не скрывает.

Роль Дрейка досталась Тому Холланду, который сыгрл Человека-паука в кинематографической вселенной Marvel. Режиссером выступает Дэн Трахтенберг, который известнен своей работой над "Кловерфилд, 10".

Трейлер игры Uncharted – смотрите видео

Конкуренция. Издание The Hollywood Reporter сообщает, что в прокате Uncharted ждет серьезная конкуренция: одновременно с адаптацией хита Sony на экраны выйдет бюджетный ремейк "Вестсайдской истории" (West Side Story) от Стивена Спилберга.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно